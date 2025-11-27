VfB Stuttgart in der Europa League: Der VfB lässt den Eagles keine Chance – und macht einen großen Schritt

Dritter Anlauf, erster Sieg: Nachdem der VfB Stuttgart in den ersten beiden Auswärtspartien in der Europa League beim FC Basel (0:2) und bei Fenerbahce Istanbul (0:1) punkt- und torlos geblieben war, feierte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß im niederländischen Deventer einen 4:0-Erfolg bei den Go Ahead Eagles. Und: Dass dieser verdient zustande gekommen war, daran bestand im Anschluss kaum ein Zweifel. Im Duell des niederländischen Pokalsiegers mit dem deutschen waren die Stuttgarter über weitere Strecken Herr im Haus, bestimmten im engen Adlerhorst-Stadion den Rhythmus und das Tempo – und gewannen so letztlich ungefährdet.