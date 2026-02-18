Am Mittwochvormittag machte sich die Mannschaft auf den Weg nach Schottland zum Spiel gegen Celtic FC. Wir waren am Flughafen vor Ort.

David Scheu 18.02.2026 - 10:38 Uhr

Der VfB Stuttgart ist unterwegs zu einem besonderen Auswärtsspiel. An diesem Donnerstag steigt bei Celtic Glasgow das Hinspiel der Play-offs in der Europa League (21 Uhr/Liveticker), in denen es um den Einzug ins Achtelfinale geht. Schon im Vorfeld hatten die Stuttgarter Spieler und Verantwortlichen vom Celtic-Park und der dortigen Stimmung geschwärmt.