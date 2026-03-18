VfB Stuttgart in der Europa League Entscheidung in Porto – gelingt dem VfB Historisches?
Die Stuttgarter wollen im Achtelfinale der Europa League Besonderes schaffen – und der Blick in die Vergangenheit macht durchaus Hoffnung.
Die Stuttgarter wollen im Achtelfinale der Europa League Besonderes schaffen – und der Blick in die Vergangenheit macht durchaus Hoffnung.
Es ist ein besonderer Fußballabend, vor dem der VfB Stuttgart in der Europa League steht. An diesem Donnerstag (21 Uhr) spielt die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß beim FC Porto um den Einzug ins Viertelfinale, der nicht alltägliche Dimensionen hätte: Zuletzt stieß der Verein 1998 in einem internationalen Wettbewerb in diese Bereiche vor, als es im Europapokal der Pokalsieger bis ins Endspiel ging. Wiederholt sich das Ganze nun? Die Hürde ist hoch, die Brust aber breit – und die Konstellation speziell. Die wichtigsten Informationen zur Partie im Estadio do Dragao.