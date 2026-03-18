VfB Stuttgart in der Europa League: Entscheidung in Porto – gelingt dem VfB Historisches?

Es ist ein besonderer Fußballabend, vor dem der VfB Stuttgart in der Europa League steht. An diesem Donnerstag (21 Uhr) spielt die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß beim FC Porto um den Einzug ins Viertelfinale, der nicht alltägliche Dimensionen hätte: Zuletzt stieß der Verein 1998 in einem internationalen Wettbewerb in diese Bereiche vor, als es im Europapokal der Pokalsieger bis ins Endspiel ging. Wiederholt sich das Ganze nun? Die Hürde ist hoch, die Brust aber breit – und die Konstellation speziell. Die wichtigsten Informationen zur Partie im Estadio do Dragao.

Wie ist die Ausgangslage? Porto hat nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel die Favoritenrolle inne, der VfB glaubt aber noch an die Wende. „Das Ding ist noch lange nicht durch“, betont Trainer Sebastian Hoeneß – wobei auch der Blick in die Vergangenheit durchaus als Mutmacher dient: 1998 hatten die Stuttgarter im Uefa-Cup gegen Feyenoord Rotterdam vor heimischem Publikum sogar 1:3 verloren und sich dann mit einem 3:0 in den Niederlanden doch noch das Weiterkommen gesichert.

Anders als damals gilt die Auswärtstorregel inzwischen nicht mehr, sie wurde 2021 in allen europäischen Club-Wettbewerben abgeschafft. Das heißt: Gewinnt der VfB mit einem Tor Unterschied, geht es in jedem Fall in die Verlängerung. Ein höherer Sieg in der regulären Spielzeit bedeutet den Viertelfinal-Einzug, ein Remis oder ein Porto-Sieg das Ausscheiden. Der Sieger trifft im Viertelfinale auf den Gewinner des Duells zwischen dem FC Midtjylland und Nottingham Forest, wobei die Dänen nach dem 1:0 im Hinspiel die besseren Karten haben.

Fehlen dem VfB gesperrte Spieler? Nein, alle vorbelasteten Akteure sind unbeschadet durch das Hinspiel gekommen. Sollten aber Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt, Mittelfeldspieler Angelo Stiller oder Stürmer Denz Undav im Rückspiel eine Gelbe Karte sehen, müssten sie in einem möglichen Viertelfinal-Hinspiel aussetzen. Gleiches gilt für Trainer Sebastian Hoeneß. Dass es in Porto hoch hergehen wird, ist zumindest nicht unwahrscheinlich. Im Hinspiel brachte der ausgebuffte Tabellenführer der ersten portugiesischen Liga den VfB immer wieder aus dem Rhythmus, nun rechnet Porto-Trainer Francesco Farioli mit einem ähnlich hitzigen Duell: „Der VfB wird mit viel Willen und Intensität kommen, darauf müssen wir vorbereitet sein.“

Warum sind die Augen auch auf den Schiedsrichter gerichtet? Anthony Taylor (47) genießt in Fußball-Deutschland nicht den besten Ruf, seitdem er im EM-Viertelfinale 2024 zwischen Deutschland und Spanien (1:2 n. V.) in Stuttgart ein Handspiel von Marc Cucurella im Strafraum nicht geahndet hatte. In ihrer internen Aufarbeitung des Turniers kam auch die Uefa-Schiedsrichterkommission später zu dem Schluss, dass Taylor auf Strafstoß für Deutschland hätte entscheiden müssen. Zugleich zählt der Engländer zu den erfahrensten Referees überhaupt mit 425 geleiteten Spielen in der Premier League und 42 Partien in der Champions League.

Die VfB-Stürmer Ermedin Demirovic (links) und Deniz Undav vor dem Abflug nach Portugal am Mittwochvormittag Foto: Baumann/Hansi Britsch

Wie viele Fans begleiten die Mannschaft? Der Gästebereich ist mit 2500 Fans bis auf den letzten Platz gefüllt – diese Zahl entspricht den vorgeschriebenen fünf Prozent der Gesamtkapazität des Drachenstadions in Porto. Darüber hinaus ist aber noch mit weiteren Stuttgarter Anhängern zu rechnen, die sich in anderen Bereichen des Stadions mit Karten eingedeckt haben oder ohne Ticket nach Portugal geflogen sind. Einen offiziellen Fantreffpunkt gibt es nicht, für den Aufenthalt am Spieltag empfiehlt der VfB das zentral gelegene Viertel Ribeira in der Altstadt.

Zum Stadion geht es von dort etwa vier Kilometer nordöstlich in Richtung Stadtrand. In der zur Europameisterschaft 2004 erbauten Arena fanden bereits einige besondere Partien statt, unter anderem gewann Thomas Tuchel hier 2021 als Trainer des FC Chelsea die Champions League im rein englischen Finale gegen Manchester City (1:0) – zu Corona-Zeiten allerdings vor lediglich 15 000 Zuschauern. In dieser Hinsicht steht jetzt schon fest: Die Kulisse wird an diesem Donnerstagabend eine andere und lautere sein.

Wo ist die Partie live im TV zu sehen? Alle Daheimgebliebenen können das Spiel im Free-TV verfolgen. RTL überträgt das Rückspiel live – und ist mit einem großen Aufgebot an der Atlantikküste vor Ort: Um 20.15 Uhr melden sich 45 Minuten vor Spielbeginn Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus aus dem Stadion, ab 21 Uhr begleiten Marco Hagemann und Felix Kroos das Geschehen an den Mikrofonen.