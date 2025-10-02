Der VfB Stuttgart gastierte in der Europa League beim FC Basel. In einer umkämpften Partie gerieten die Schwaben früh in Rückstand und gingen als Verlierer vom Platz.
02.10.2025 - 22:56 Uhr
Zweites Spiel, erster Dämpfer: Der VfB Stuttgart hat in der Ligaphase der Europa League einen perfekten Start verpasst. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß unterlag trotz klarer Überlegenheit beim FC Basel 0:2 (0:1), dabei vergab Kapitän Ermedin Demirovic vor den Augen von Ex-Bundestrainer Joachim Löw einen Foulelfmeter (36.).