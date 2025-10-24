 
VfB Stuttgart in der Europa League „Wir haben zu wenige Punkte“ – das Rechnen beginnt

Enttäuschung in Istanbul: Der VfB steht ohne Punkte da und rutscht auf Rang 29 ab. Foto: Baumann / Michael Treutner

Der VfB steht früh unter Zugzwang – auch, weil durch die Tabellenkonstellation mehr Zähler als im Vorjahr zum Weiterkommen nötig sein könnten. Die Zahlen im Detail.

Sport: David Scheu (dsc)

Drei Spiele, drei Punkte, Platz 29 – der Blick auf die Tabelle der Europa League macht derzeit wenig Spaß aus Sicht des VfB Stuttgart. Das gilt auch für den Trainer. „Wir haben zu wenige Punkte“, sagte Sebastian Hoeneß nach dem 0:1 bei Fenerbahce Istanbul, „das erhöht natürlich den Druck für die nächsten Spiele.“ Denn: Das Weiterkommen ist das erklärte Ziel des VfB – derzeit wäre man aber ausgeschieden. Platz 24 ist nötig für das Erreichen der Play-offs, Platz 8 für die direkte Qualifikation für das Achtelfinale und damit das Vermeiden der Zusatzspiele im Februar. In der Vorsaison waren hierfür zehn respektive 14 Punkte nötig.

 

Natürlich liegt in der Tabelle alles noch eng zusammen, nur das Torverhältnis trennt den VfB momentan vom FC Basel auf Rang 24. Ob aber der jetzige Schnitt von einem Punkt pro Spiel am Ende ausreicht, ist fraglich. Denn: Vieles spricht in diesem Jahr dafür, dass mehr Teams als üblich um die reizvollen Plätze mitspielen. Zum einen, weil Überraschungsmannschaften beständig punkten wie Viktoria Pilsen oder Ferencvaros Budapest, die beide schon sieben Punkte auf dem Konto haben. Zum anderen, weil stark eingeschätzte Teams wie AS Rom oder Feyenoord Rotterdam noch Nachholbedarf haben und wie der VfB erst bei drei Punkten stehen.

Sebastian Hoeneß bleibt zuversichtlich

Es ist deshalb keineswegs ausgeschlossen, dass im Gegensatz zum Vorjahr dieses Mal zehn Punkte nicht für Platz 24 reichen – sondern im Extremfall zwölf Zähler nötig sind, die in sämtlichen Hochrechnungen und Modellen das Weiterkommen bedeuten. Dafür wiederum bräuchte der VfB noch drei Siege aus den verbleibenden fünf Spielen.

Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz in Istabul Foto: Baumann / Michael Treutner

Der Spielplan hält hierbei in der Tat noch drei Gegner bereit, gegen die der VfB auf dem Papier als Favorit in die Partien geht – beim niederländischen Pokalsieger Go Ahead Eagles sowie zuhause gegen Maccabi Tel Aviv und die Young Boys Bern. Aber: Gerade der bisherige Wettbewerb hat ja schon einige aufmüpfige Außenseiter hervorgebracht, zuletzt gewannen die Go Ahead Eagles sogar 2:1 gegen Aston Villa. Zudem warten auf den VfB neben den drei genannten Partien auch noch zwei dicke Brocken: als nächstes am 6. November in der heimischen Arena der formstarke niederländische Tabellenführer Feyenoord Rotterdam, am 21. Januar geht es dann zum italienischen Erstligisten AS Rom.

Beim VfB ist man weiterhin zuversichtlich. „Wir sind noch beim dritten Spieltag, abgerechnet wird nach acht“, sagt Hoeneß, „da wollen wir mehr Punkte holen im Schnitt als bisher. Ich bin überzeugt, dass wir das auch schaffen.“ Fest steht zugleich: Der Zugzwang für die Stuttgarter wächst.

