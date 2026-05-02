VfB Stuttgart in Hoffenheim Was für ein Drama! Was für ein Glück! Was für eine Moral!
Das spektakuläre 3:3 des VfB bei der TSG Hoffenheim wird in die Geschichte eingehen – und am Ende womöglich zum entscheidenden Schritt in die Champions League.
Das spektakuläre 3:3 des VfB bei der TSG Hoffenheim wird in die Geschichte eingehen – und am Ende womöglich zum entscheidenden Schritt in die Champions League.
Was für ein Drama. Was für ein Spektakel. Und was für ein glückliches Ende für den VfB Stuttgart. Das 3:3 bei der TSG Hoffenheim nach 1:3-Rückstand und knapp 25 Minuten in Unterzahl wird noch lange in Erinnerung bleiben. Und am Ende der Saison womöglich als das entscheidende Spiel im Kampf um den Einzug in die Königsklasse eingehen.