Pyrotechnik aus der Heimkurve hüllt das Spielfeld im Frankfurter Stadtwald minutenlang in Nebel. Die Partie beginnt mit sechs Minuten Verspätung.

David Scheu 16.05.2026 - 15:42 Uhr

Das Stadion war voll, die Spieler liefen ein – an Fußball war aber nicht zu denken um 15.30 Uhr am letzten Bundesliga-Spieltag in der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart. In der Heimkurve zündeten Eintracht-Fans kurz nach dem Einlaufen der Mannschaften massenhaft Pyros, die schnell das gesamte Spielfeld vernebelten. Aus dem Gästeblock stieg derweil roter Rauch nach oben, der aber keine Auswirkungen auf die Sicht hatte.