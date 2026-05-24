VfB Stuttgart Mannschaft gelandet – so lief der Rückflug aus Berlin
Die Stimmung ist gelöst im VfB-Flieger, in dem die Spieler und ihre Familien den Heimweg antreten. Jetzt zerstreuen sich die Wege in viele Richtungen – von Amerika bis Mallorca.
Die Stimmung ist gelöst im VfB-Flieger, in dem die Spieler und ihre Familien den Heimweg antreten. Jetzt zerstreuen sich die Wege in viele Richtungen – von Amerika bis Mallorca.
Der erste Frust hatte sich schon wieder etwas gelegt, als die Mannschaft des VfB Stuttgart nach der Pokal-Niederlage gegen den FC Bayern am Sonntag den Heimflug antrat. Es wurde an Bord auch mal gelacht und gescherzt, die Spieler tauschten sich aus, wechselten die Plätze, hatten ihre Kinder auf dem Arm. Kurzum: Es herrschte eine gelöste Stimmung im Flieger mit dem VfB-Design und dem Schriftzug „Stuttgart kommt“, der die Profis und ihre Familien aus der Hauptstadt zurück nach Stuttgart brachte.