VfB Stuttgart Nervenkrimi um Platz 4 – was für den VfB spricht
Der Dreikampf um die Champions League könnte enger kaum sein. Ein Blick auf die Lage in Stuttgart, Hoffenheim und Leverkusen – und die Chancen im Saisonfinale.
Der Dreikampf um die Champions League könnte enger kaum sein. Ein Blick auf die Lage in Stuttgart, Hoffenheim und Leverkusen – und die Chancen im Saisonfinale.
Wer es spannend mag, hat sich den Blick nach ganz oben in der Bundesliga vermutlich abgewöhnt. Nur zweimal in vergangenen 15 Jahren wurde die Meisterschaft am letzten Spieltag entschieden, auch in dieser Saison steht der FC Bayern längst als Titelträger fest. Langeweile im Saisonfinale also? Nicht überall, nicht in allen Tabellenregionen. Im Rennen um die Champions-League-Plätze kommen Freunde des Nervenkrimis voll auf ihre Kosten, wenn an den letzten drei Spieltagen die Entscheidung fällt: Es ist verdammt eng. Und der VfB Stuttgart befindet sich mittendrin.