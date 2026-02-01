VfB Stuttgart Neue Aufgaben im Aufsichtsrat – auch für Serdar Tasci
Der Ex-Profi rückt in den Präsidialausschuss auf. Die Rolle des Muttervereins im Kontrollgremium wird darüber hinaus noch an anderen Stellen gestärkt.
Im Aufsichtsrat des VfB Stuttgart gab es in den vergangenen Monaten einiges an Bewegung. Nun hat sich das neu zusammengesetzte zwölfköpfige Gremium konstituiert und die Zuständigkeitsbereiche festgelegt, wobei eines auffällt: Die Rolle des e.V. im Kontrollgremium der ausgegliederten AG wurde zumindest formal sichtbar gestärkt.