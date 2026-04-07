VfB Stuttgart Neue Verträge: VfB plant mit Nikolas Nartey und Dan-Axel Zagadou
Beim VfB zeichnet sich eine weitere Zusammenarbeit mit Nikolas Nartey und Dan-Axel Zagadou ab. Beide müssen aber jeweils mit einem leistungsbezogenen Vertrag rechnen.
Beim VfB zeichnet sich eine weitere Zusammenarbeit mit Nikolas Nartey und Dan-Axel Zagadou ab. Beide müssen aber jeweils mit einem leistungsbezogenen Vertrag rechnen.
Die Planungen des VfB für die neue Saison laufen längst auf Hochtouren – und dabei haben sich die Stuttgarter auch mit einem Trio zu beschäftigen, dessen Verträge Ende Juni auslaufen. Dabei handelt es sich um Nikolas Nartey, Dan-Axel Zagadou und Pascal Stenzel.