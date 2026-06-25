 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Warum der VfB nicht an der „Talent Series“ teilnehmen wird

VfB Stuttgart NLZ Warum der VfB nicht an der „Talent Series“ teilnehmen wird

VfB Stuttgart NLZ: Warum der VfB nicht an der „Talent Series“ teilnehmen wird
10
Der VfB Stuttgart verzichtet auf eine Teilnahme an der „Bundesliga Talent Series". Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat sich gegen eine Teilnahme an der neuen Talent League entschieden. Die Gründe dafür liegen auf der Hand.

Sport: Philipp Maisel (pma)

Der Plan klingt vielversprechend. Die neue „Bundesliga Talent Series“ im deutschen Fußball, die in den kommenden Wochen an den Start geht, soll den Toptalenten aus den Nachwuchsleistungszentren (NLZ) des Landes Spielpraxis auf Topniveau garantieren. So zumindest der Plan der DFL, die auch unter der Mithilfe von Sami Khedira und Jürgen Klopp dieses Modell entwickelt hat. Teilnehmen können alle 36 deutschen Proficlubs, die in der Talent Series ihre Nachwuchstalente zwischen 16 und 21 Jahren gegeneinander antreten lassen können.

 

In gemischten Mannschaften wohlgemerkt, ohne Jahrgangsbegrenzung, auf Wunsch auf neutralem Platz und ohne Zuschauer. 26 Clubs haben zugesagt. Zehn andere jedoch nicht. Darunter der VfB Stuttgart. Anfangs stand man dem Modell offen gegenüber, ließ man vor einigen Wochen noch wissen, doch nun hat sich die Lage verändert. Stichtag für eine Zusage wäre der 1. Juli gewesen, doch der VfB verzichtet. Die Gründe dafür liegen auf der Hand.

Denn die Schwaben haben genug Wettbewerb auf Topniveau, dem sie sich stellen können. Die U21 ist aktuell Deutschlands beste Zweitvertretung und spielt auch in der kommenden Saison in der 3. Liga um diesen inoffiziellen Titel. Dazu spielt die U19, aktueller DFB-Pokal-Sieger, durch die Champions-League-Qualifikation der Profis in der Uefa Youth League. Mindestens sechs Spiele auf internationaler Ebene stehen da also an – gegen die besten Nachwuchsmannschaften Europas. Bei der letzten Teilnahme kamen die Stuttgarter bis ins Halbfinale, scheiterten dort am späteren Sieger FC Barcelona.

In Summe bietet diese Gemengelage allein schon gute Gründe für den Verzicht. Eine Gemengelage, die auch in Hoffenheim vorliegt, weswegen man auch im Kraichgau auf die Teilnahme verzichtet. Neben den beide BW-Clubs verzichten noch Köln, Leverkusen, Augsburg, Freiburg und Mainz – alle anderen Bundesligisten haben für eine Teilnahme gemeldet.

Dazu kommen noch die chronischen Stuttgarter Platzprobleme. Die Frauen und die U19 (Youth League) belegen schon das Gazi-Stadion, wo die Kickers zuhause sind. In Großaspach teilt sich der VfB II den Platz mit Hausherr SG Sonnenhof. Keine guten Voraussetzungen also für einen weiteren Regelspelbetrieb, denn auch die Talent League sieht einige Spieltage vor.

Wie es in Zukunft aussehen wird, bleibt abzuwarten. Womöglich ändert man im Stuttgarter NLZ seine Haltung. Die Tür seitens der Verbände soll auch zukünftig offen bleiben für die Clubs, die sich im Moment noch gegen eine Teilnahme entschieden haben.

Weitere Themen

VfB-Profi bei der WM: El Khannouss rückt immer mehr in den Fokus - warum der VfB gelassen bleibt

VfB-Profi bei der WM El Khannouss rückt immer mehr in den Fokus - warum der VfB gelassen bleibt

Der Stuttgarter Offensivspieler spielt bei der WM mit Marokko stark auf und zieht auf der großen Bühne die Aufmerksamkeit auf sich. Die Linie des VfB ist aber eindeutig.
Von David Scheu
VfB Stuttgart NLZ: Warum der VfB nicht an der „Talent Series“ teilnehmen wird

VfB Stuttgart NLZ Warum der VfB nicht an der „Talent Series“ teilnehmen wird

Der VfB Stuttgart hat sich gegen eine Teilnahme an der neuen Talent League entschieden. Die Gründe dafür liegen auf der Hand.
Von Philipp Maisel
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Vorrundengegner für U19 und U17 stehen fest

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Dirk Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart Transfermarkt: Darvich-Leihe fix – „Werden den Weg intensiv beobachten“

VfB Stuttgart Transfermarkt Darvich-Leihe fix – „Werden den Weg intensiv beobachten“

Der VfB-Transferticker bildet alle News, Wechsel, Gerüchte und aktuellen Entwicklungen rund um den VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt ab: Wer ist neu? Wer kommt? Wer geht?
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Dirk Preiß und Heiko Hinrichsen
DFB-Elf gegen Ecuador: Die Rotation fällt aus – und Undav spricht über seine Rolle

DFB-Elf gegen Ecuador Die Rotation fällt aus – und Undav spricht über seine Rolle

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt, dass er gegen Ecuador vorerst nur die notwendigen Wechsel vornehmen wird.
Von Carlos Ubina
VfB-Profis bei der Fußball-WM: Jaquez als Gruppensieger weiter, auch Demirovic darf sich freuen

VfB-Profis bei der Fußball-WM Jaquez als Gruppensieger weiter, auch Demirovic darf sich freuen

Nach den vier deutschen Nationalspielern zieht ein weiterer Profi des VfB Stuttgart sicher in die K.o.-Runde der Fußball-WM ein. Und auch ein sechster ist so gut wie sicher weiter.
Von Dirk Preiß
VfB Stuttgart II: Erster Aufgalopp von Willigs neuem Kader in Bad Cannstatt

VfB Stuttgart II Erster Aufgalopp von Willigs neuem Kader in Bad Cannstatt

Der VfB Stuttgart II ist in die Vorbereitung gestartet. Mit dabei waren einige neue Gesichter und ein Probespieler.
Von Philipp Maisel
Torjäger der DFB-Elf: Deniz Undav hat einen Stammplatz - in der Pressekonferenz

Torjäger der DFB-Elf Deniz Undav hat einen Stammplatz - in der Pressekonferenz

Vor dem Gruppenfinale gegen Ecuador sitzt der Offensivmann des VfB Stuttgart wieder auf dem Pressepodium - dieses Mal neben dem Bundestrainer.
Von Marco Seliger
Spieler vom VfB Stuttgart: „Sollte man nie ausschließen“ - Leweling spricht offen und ehrlich über Zukunft

Spieler vom VfB Stuttgart „Sollte man nie ausschließen“ - Leweling spricht offen und ehrlich über Zukunft

Jamie Leweling ist eine wichtige Stütze im Team des VfB Stuttgart. Doch sieht man ihn auch in der kommenden Saison im Trikot mit dem Brustring? Dazu hat er sich nun geäußert.
Von Johannes Röckinger
VfB Stuttgart in der Bundesliga: No-Show-Rate bei Dauerkarten – die aktuellen Zahlen und Regeln

VfB Stuttgart in der Bundesliga No-Show-Rate bei Dauerkarten – die aktuellen Zahlen und Regeln

Immer mehr Bundesligisten legen eine Mindestzahl von Spielen fest, die Dauerkarteninhaber besuchen müssen. Was beim VfB gilt und wie hoch die No-Show-Quote in Stuttgart ist.
Von David Scheu
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart DFL Sami Khedira Jürgen Klopp Video
 
 