VfB Stuttgart NLZ: Warum der VfB nicht an der „Talent Series“ teilnehmen wird

Der Plan klingt vielversprechend. Die neue „Bundesliga Talent Series“ im deutschen Fußball, die in den kommenden Wochen an den Start geht, soll den Toptalenten aus den Nachwuchsleistungszentren (NLZ) des Landes Spielpraxis auf Topniveau garantieren. So zumindest der Plan der DFL, die auch unter der Mithilfe von Sami Khedira und Jürgen Klopp dieses Modell entwickelt hat. Teilnehmen können alle 36 deutschen Proficlubs, die in der Talent Series ihre Nachwuchstalente zwischen 16 und 21 Jahren gegeneinander antreten lassen können.

In gemischten Mannschaften wohlgemerkt, ohne Jahrgangsbegrenzung, auf Wunsch auf neutralem Platz und ohne Zuschauer. 26 Clubs haben zugesagt. Zehn andere jedoch nicht. Darunter der VfB Stuttgart. Anfangs stand man dem Modell offen gegenüber, ließ man vor einigen Wochen noch wissen, doch nun hat sich die Lage verändert. Stichtag für eine Zusage wäre der 1. Juli gewesen, doch der VfB verzichtet. Die Gründe dafür liegen auf der Hand.

Denn die Schwaben haben genug Wettbewerb auf Topniveau, dem sie sich stellen können. Die U21 ist aktuell Deutschlands beste Zweitvertretung und spielt auch in der kommenden Saison in der 3. Liga um diesen inoffiziellen Titel. Dazu spielt die U19, aktueller DFB-Pokal-Sieger, durch die Champions-League-Qualifikation der Profis in der Uefa Youth League. Mindestens sechs Spiele auf internationaler Ebene stehen da also an – gegen die besten Nachwuchsmannschaften Europas. Bei der letzten Teilnahme kamen die Stuttgarter bis ins Halbfinale, scheiterten dort am späteren Sieger FC Barcelona.

In Summe bietet diese Gemengelage allein schon gute Gründe für den Verzicht. Eine Gemengelage, die auch in Hoffenheim vorliegt, weswegen man auch im Kraichgau auf die Teilnahme verzichtet. Neben den beide BW-Clubs verzichten noch Köln, Leverkusen, Augsburg, Freiburg und Mainz – alle anderen Bundesligisten haben für eine Teilnahme gemeldet.

Dazu kommen noch die chronischen Stuttgarter Platzprobleme. Die Frauen und die U19 (Youth League) belegen schon das Gazi-Stadion, wo die Kickers zuhause sind. In Großaspach teilt sich der VfB II den Platz mit Hausherr SG Sonnenhof. Keine guten Voraussetzungen also für einen weiteren Regelspelbetrieb, denn auch die Talent League sieht einige Spieltage vor.

Wie es in Zukunft aussehen wird, bleibt abzuwarten. Womöglich ändert man im Stuttgarter NLZ seine Haltung. Die Tür seitens der Verbände soll auch zukünftig offen bleiben für die Clubs, die sich im Moment noch gegen eine Teilnahme entschieden haben.