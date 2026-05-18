Der frühere Weltklasse-Torwart und Bayern-Vorstand blickt auf die gemeinsame Zeit in München zurück und lobt die Entwicklung des heutigen VfB-Trainers als „sehr außergewöhnlich“.

David Scheu 18.05.2026 - 06:00 Uhr

Dass die gegenwärtigen Erfolge des VfB Stuttgart eng mit dem Wirken von Sebastian Hoeneß zusammenhängen, ist in Fußball-Deutschland keine besonders kontroverse These. Nun hat auch ein prominenter früherer Weggefährte des Stuttgarter Trainers in die Lobeshymnen eingestimmt: Oliver Kahn, der im Januar 2020 in den Vorstand des FC Bayern rückte – und in der Folge beim Rekordmeister ein halbes Jahr zeitgleich mit Hoeneß tätig war, der damals die zweite Mannschaft der Münchner trainierte.