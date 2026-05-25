VfB Stuttgart Proteste beim Finale – was die Fans kritisieren, welche Strafen drohen
Ticketpreise, Innenministerkonferenz, Spielunterbrechung: Die Aktionen und Themen auf den Rängen waren zahlreich – und werden nun ein Nachspiel haben.
Ticketpreise, Innenministerkonferenz, Spielunterbrechung: Die Aktionen und Themen auf den Rängen waren zahlreich – und werden nun ein Nachspiel haben.
Die Fans des VfB Stuttgart und des FC Bayern stehen sich ja nicht gerade freundschaftlich gegenüber, während des Endspiels um den DFB-Pokal aber herrschte auf den Rängen vorübergehend Einigkeit. Zu Beginn der zweiten Hälfte gingen in beiden Kurven mehrere Protestplakate gegen Verbände und Politik in die Höhe, ein durchgestrichenes DFB-Logo wanderte zudem über die Gegengerade in Richtung Ostkurve. Die Wortwahl war in Teilen verunglimpfend, begleitet durch beleidigende Gesänge. Aber worum ging es eigentlich in der Sache? Um mehrere Themen.