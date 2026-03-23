Nun sind auch Stuttgarts Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2025 gekürt. Im Kursaal wurden am Montagabend die Sieger in drei Kategorien verkündet. Der VfB Stuttgart räumte ab.
Die Entscheidung ist gefallen, die Siegerinnen und Sieger sind gekürt. Am Montagabend wurden im Kursaal in Bad Cannstatt Stuttgarts Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2025 geehrt. Aufgerufen wurden alle, die im vergangenen Jahr große sportliche Leistungen gebracht haben, besonders im Fokus standen die Gewinner in drei Kategorien – auch, wenn sie teils nicht live dabei sein konnten.