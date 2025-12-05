 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Rückkehr von Demirovic erst im neuen Jahr realistisch

VfB Stuttgart Rückkehr von Demirovic erst im neuen Jahr realistisch

VfB Stuttgart: Rückkehr von Demirovic erst im neuen Jahr realistisch
1
Die Rückkehr von Demirovic beschäftigt viele Fans Foto: Pressefoto Baumann/Volker Muelle

VfB-Angreifer Ermedin Demirovic ist weiterhin auf dem Weg zurück. Nun hat sich Trainer Sebastian Hoeneß eingehend zum Stürmer geäußert.

Sport: Philipp Maisel (pma)

Eigentlich wollte Ermedin Demirovic schon weiter sein. Mit einer „Rückkehr im Dezember“ rechnete der Stürmer selbst, wollte unbedingt wieder vor Weihnachten auf dem Platz stehen, „um der Mannschaft zu helfen“. Doch daraus wird nichts.

 

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Sebastian Hoeneß kann wieder voll auf Tiago Tomas setzen

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.

„Es lässt sich schwer sagen“, äußerte sich Trainer Sebastian Hoeneß zuerst etwas ausweichend, um dann darzulegen, dass es zwar sein könne, dass Demirovic noch einmal in diesem Jahr entscheidend eingreifen könne, doch „es ist nicht ausgeschlossen. Er ist wieder am Laufen, auch ohne Reduzierung“, erklärt der Trainer und verrät, dass Demirovic an diesem Samstag erstmals wieder auf dem Platz stehen werde. Es könne dann „schnell gehen“, doch „realistisch ist es, dass Medo zum Trainingsbeginn am 2. oder 3. Januar wieder als voll einsetzbarer Spieler mit uns auf dem Platz stehen wird“, so Hoeneß.

Unsere Empfehlung für Sie

Torhüter des VfB Stuttgart: Sportdirektor des FC Bayern: „Alexander Nübel ist einer der besten Keeper“

Torhüter des VfB Stuttgart Sportdirektor des FC Bayern: „Alexander Nübel ist einer der besten Keeper“

Alexander Nübel steht vor dem direkten Duell mit Manuel Neuer am Samstag – wird der VfB-Keeper irgendwann der Neuer-Nachfolger in München? Es gibt neue Entwicklungen.

Dann wird der VfB nach einer kurzen Trainingspause über den Jahreswechsel – nach dem Hoffenheim-Spiel am 20. Dezember bekommt die Truppe bis zu diesem Zeitpunkt frei – wieder in die tägliche Arbeit einsteigen. Bereits am 10. Januar steht das nächste Pflichtspiel an, Bayer 04 Leverkusen wird der Gegner sein.

Weitere Themen

VfB Stuttgart: Rückkehr von Demirovic erst im neuen Jahr realistisch

VfB Stuttgart Rückkehr von Demirovic erst im neuen Jahr realistisch

VfB-Angreifer Ermedin Demirovic ist weiterhin auf dem Weg zurück. Nun hat sich Trainer Sebastian Hoeneß eingehend zum Stürmer geäußert.
Von Philipp Maisel
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Sebastian Hoeneß kann wieder voll auf Tiago Tomas setzen

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Stürmer des VfB Stuttgart: Gehörloser VfB-Fan nach Undavs Schuh-Geschenk im Glück

Stürmer des VfB Stuttgart Gehörloser VfB-Fan nach Undavs Schuh-Geschenk im Glück

Deniz Undav hat nach dem Pokalsieg in Bochum seine Fußballschuhe verschenkt. Es war nicht das erste Aufeinandertreffen mit dem Fan.
Von Michael Bosch
Teamsport ohne Tempo: „Ohne Fußball geht nicht!“ – Mit 80 Jahren noch auf dem Fußballplatz

Teamsport ohne Tempo „Ohne Fußball geht nicht!“ – Mit 80 Jahren noch auf dem Fußballplatz

Fußball ohne Sprinten? In Rutesheim zeigt eine Walking-Football-Gruppe, wie das funktioniert – und warum gerade das vielen den Weg zurück auf den Platz eröffnet.
Von Laura Wallenfels
Torhüter des VfB Stuttgart: Sportdirektor des FC Bayern: „Alexander Nübel ist einer der besten Keeper“

Torhüter des VfB Stuttgart Sportdirektor des FC Bayern: „Alexander Nübel ist einer der besten Keeper“

Alexander Nübel steht vor dem direkten Duell mit Manuel Neuer am Samstag – wird der VfB-Keeper irgendwann der Neuer-Nachfolger in München? Es gibt neue Entwicklungen.
Von Marco Seliger
VfB Stuttgart gegen FC Bayern: Ist die Leidenszeit des Hiroki Ito endlich vorbei?

VfB Stuttgart gegen FC Bayern Ist die Leidenszeit des Hiroki Ito endlich vorbei?

Dreimal hat sich Hiroki Ito seit seinem Wechsel vom VfB zum FC Bayern den Mittelfuß gebrochen – am Samstag in Stuttgart steht der Japaner wieder im Kader der Münchner.
Von Marco Seliger
VfB Stuttgart in der Europa League: Nach Ausschreitungen: Keine Fans der Young Boys Bern bei Spiel in Stuttgart

VfB Stuttgart in der Europa League Nach Ausschreitungen: Keine Fans der Young Boys Bern bei Spiel in Stuttgart

Die Tumulte von Birmingham haben für die Young Boys Bern Konsequenzen. Beim Europapokal-Auswärtsspiel gegen den VfB müssen sie ohne ihre Anhänger auskommen.
Podcast zum VfB Stuttgart: Pokal-Schwung vor dem Südschlager

Podcast zum VfB Stuttgart Pokal-Schwung vor dem Südschlager

In Folge 379 sprechen unsere Redakteure über die Pleite beim HSV, den Sieg im DFB-Pokal beim VfL Bochum – und blicken voraus auf den Bundesliga-Kracher gegen den FC Bayern.
Von Christian Pavlic
VfB Stuttgart: Gestärkter VfB – ist der Moment gekommen, um die Bayern zu schlagen?

VfB Stuttgart Gestärkter VfB – ist der Moment gekommen, um die Bayern zu schlagen?

Das Pokalfinale im Kopf und den Rekordmeister vor Augen: die Mannschaft von Sebastian Hoeneß wagt es zu träumen – und will es dem FC Bayern zeigen.
Von Carlos Ubina
VfB Stuttgart: Eigentor und Platzverweis – das hat es auch beim VfB schon gegeben

VfB Stuttgart Eigentor und Platzverweis – das hat es auch beim VfB schon gegeben

Bochums Philipp Strompf ist im Pokalspiel gegen den VfB der große Pechvogel gewesen. Eigentor und Feldverweis – das hatte zuvor erstmals ein Stuttgarter Profi geschafft.
Von Heiko Hinrichsen
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart FC Bayern München Basketball-Bundesliga
 
 