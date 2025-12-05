VfB Stuttgart: Rückkehr von Demirovic erst im neuen Jahr realistisch

„Es lässt sich schwer sagen“, äußerte sich Trainer Sebastian Hoeneß zuerst etwas ausweichend, um dann darzulegen, dass es zwar sein könne, dass Demirovic noch einmal in diesem Jahr entscheidend eingreifen könne, doch „es ist nicht ausgeschlossen. Er ist wieder am Laufen, auch ohne Reduzierung“, erklärt der Trainer und verrät, dass Demirovic an diesem Samstag erstmals wieder auf dem Platz stehen werde. Es könne dann „schnell gehen“, doch „realistisch ist es, dass Medo zum Trainingsbeginn am 2. oder 3. Januar wieder als voll einsetzbarer Spieler mit uns auf dem Platz stehen wird“, so Hoeneß.