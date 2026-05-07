Der FC Bayern ist raus, die Hoffnungen im Kampf um einen zusätzlichen Königsklassen-Startplatz ruhen nun auf dem SC Freiburg. Die Einzelheiten.

Der späte Treffer von Harry Kane gegen Paris Saint-Germain (1:1) könnte zumindest für die Bundesliga noch wichtig werden. Durch das Halbfinal-Aus von Bayern München sanken die Chancen auf einen weiteren Champions-League-Startplatz für die deutsche Eliteklasse zwar, da der SC Freiburg am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) aber noch um den Einzug ins Finale der Europa League kämpft, bleibt das Rennen im Ranking der Europäischen Fußball-Union (UEFA) offen.

Unsere Empfehlung für Sie Champions League „Handspiel-Drama“: Pressestimmen zum Aus der Bayern gegen PSG Der FC Bayern ist raus aus der Königsklasse. Die internationale Presse hat beim Drama gegen PSG ganz genau hingesehen. Sollte der Sport-Club nach dem 1:2 im Hinspiel gegen Sporting Braga ausscheiden, wäre die Chance für die Bundesliga im Zweikampf mit der spanischen La Liga allerdings dahin. Erreicht Freiburg das Finale und scheidet Rayo Vallecano als spanischer Vertreter in der Conference League aus, könnte sich der deutsche Fußball dagegen schon vorzeitig über einen zusätzlichen Königsklassen-Platz freuen.

Kane-Tor könnte wichtig werden

Die zweite Option besteht allerdings nur, da Topstar Kane mit seinem Ausgleichstor (90.+4) immerhin eine Niederlage der Münchner gegen PSG verhinderte. Spanien liegt im UEFA-Ranking auf dem zweiten Platz (21,781), knapp vor der Bundesliga (21,357). Die englische Premier League hat einen zusätzlichen Startplatz bereits sicher.

Harry Kane traf spät zum 1:1. Foto: Sven Hoppe/dpa

Im Idealfall könnte sich die Bundesliga sogar über sechs Champions-League Teilnehmer freuen – nämlich dann, wenn Freiburg die Europa League gewinnt.