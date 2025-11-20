VfB Stuttgart: So funktioniert das Scouting der Weiß-Roten

Blickt man auf die letzten Transferphasen des VfB Stuttgart, so fallen einem mehrere Dinge auf. Zuallererst einmal, dass es jede Menge Transferbewegungen gab. Mehr als 15 personelle Veränderungen pro Wechselphase waren keine Seltenheit. Daneben fällt auf, dass der Club nahezu in jedem Sommer Säulenspieler verloren hat. Dinos Mavropanos, Borna Sosa und Wataru Endo 2023, Serhou Guirassy, Hiroki Ito und Waldemar Anton 2024, Enzo Millot und Nick Woltemade 2025. Dafür gab es Rekordablösesummen. Noch nie zuvor in seiner Geschichte hat der VfB so viel Geld durch die Verkäufe von zwei Spielern eingenommen wie im vergangenen Sommer.

Warum das Team so wichtig ist

Doch auch wenn Wohlgemuth in Sachen Transfers den Hut aufhat, so ist er beileibe nicht allein verantwortlich. Sportdirektor Christian Gentner und ein rund ein Dutzend Köpfe umfassendes Scouting-Team unter der Leitung von Thomas Henning und Kaderplaner Daniel Ebbert arbeiten nicht minder intensiv an dem VfB-Kader und an seiner Zusammenstellung mit. Darunter sind Spezialisten für Live-Sichtung, also das Beobachten und Einschätzen von Spielern bei Einsätzen vor Ort.

Aber auch Experten mit klarem Fokus auf Daten und Software-Entwicklung, um aus diesen Daten jene Informationen herauszufiltern und nutzbar zu machen, die einen wirklich weiterbringen. In diesem Team begegnet man sich dem Vernehmen nach auf Augenhöhe, arbeitet vertrauensvoll zusammen. Entsprechend gut ist der Teamgeist in der oft von Eitelkeiten geprägten Branche.

Bedarf punktgenau definieren

Bevor man loszieht, um einen Spieler genauer unter die Lupe nehmen, ist ein Thema wichtig, das man in erster Linie weniger aus der Scouting-, mehr aus der Kaderplanungsperspektive betrachten muss. Der Bedarf muss möglichst genau definiert werden. Für welche Position sucht man? Wird ein potenzieller Stammspieler gesucht oder eher ein Perspektivspieler? Welchen Charaktertypus möchte man, wie ist der persönliche Background des Spielers, wie die allgemeine Marktlage für Spieler auf der Position und wie sehen Perspektiven und Vertragssituationen derer aus, die bereits auf der Position im Kader sind? Abschließend, aber nicht minder wichtig: Was kosten solche Spieler und was kann oder möchte der Club ausgeben?

Innovationskraft made in Stuttgart

Ist das geklärt, legt das Team los. Die Scouting-Abteilung hat über Schnittstellen Zugang zu allen gängigen Daten und Videoplattformen, kann sich in Windeseile entsprechendes Material zusammensuchen, beziehungsweise hat eigene Abfragen und Software in petto, die derlei Prozesse automatisiert ablaufen lassen. Dadurch werden beispielsweise auch eingängig aufbereitete, digitale Berichte erstellt, die sofort aufzeigen, wenn irgendwo auf der Welt ein ins Suchprofil passender Youngster Daten produziert, die ihn von der Masse abheben.

Wohlgemuth (re.) und Gentner am Spielfeldrand – beide suchen oft den direkten Kontakt mit der Mannschaft, um Strömungen früh zu erkennen. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Aufgrund der umfassenden Verfügbarkeit bleibt so in der Theorie kein Spieler aus den weltweit relevanten Ligen unentdeckt. So ist Finn Jeltsch beim FC Nürnberg den VfB-Scouts bereits vor langer Zeit aufgefallen. Weit bevor die Kunde vom Ausnahmekönner bei der Konkurrenz die Kunde machte. Da hatte der VfB den Verteidiger, der unlängst die Fritz-Walter-Medaille in Gold in seiner Altersklasse gewonnen hat, schon an sich gebunden.

Hier tritt die Innovationskraft des Standorts Stuttgart offen zutage, denn vieles davon ist absolute Geheimsache, darf nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Dadurch wäre ein potenzieller Wettbewerbsvorteil womöglich verloren. Dennoch sind Technik und Datentiefe nicht alles. Denn schlussendlich kommt es vor einer potenziellen Verpflichtung auf einen guten Mix aus allen Kernkompetenzen an. Marktkenntnis, gutes Netzwerk, Vor-Ort-Sichtung, Background-Check und Datenbasis spielen zusammen. Stimmen alle Kennzahlen und passen die anderen Erkenntnisse, wird der VfB aktiv.

So sieht eine Shortlist beim VfB aus

Diese Prozesse laufen permanent ab, sind nicht unbedingt anlassgebunden. Anders ausgedrückt: Würde man erst aktiv werden, wenn akut Bedarf bestünde, kämen die Bemühungen wohl schon zu spät. Man kann davon ausgehen, dass der VfB bereits jetzt die Kandidaten für die kommenden zwei bis drei Transferphasen definiert hat. Schließlich muss der Club immer für möglichst jeden Fall präpariert sein, seine Optionen kennen, etwas in der Hinterhand haben.

Daher gibt es eine Longlist für jede Position, die teilweise Dutzende Spieler umfasst. Dazu kommen auch die Talente aus der Akademie, die wenn möglich dann auch auf den positionsspezifischen Shortlists auftauchen müssen. Die Kunst guten Scoutings ist es, aus den – vereinfacht ausgedrückt – 300 potenziellen Neuzugängen die drei herauszufiltern, die alle passen. Im Idealfall wird dann einer aus dieser Liste als Neuzugang in Bad Cannstatt präsentiert.