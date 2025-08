So läuft der Kartenverkauf für die Europa League

Wer kommt wie an Karten für die Europa League. Am Montag hat der VfB Stuttgart dazu informiert.

Gregor Preiß 04.08.2025 - 16:18 Uhr

Am 29. August steht fest, auf wen der VfB Stuttgart als amtierender Pokalsieger in der kommenden Saison in der Europa League trifft. Fest steht, es wird vier Heim- und vier Auswärtsspiele geben. Und seit Montag ist auch klar, wie der Kartenverkauf verlaufen wird.