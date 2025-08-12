VfB Stuttgart Tage der Entscheidung – die neue Lage im Woltemade-Poker
Durch die VfB-Deadline ist eine neue Dynamik in die Diskussion um Nick Woltemade gekommen. Was für einen Verbleib spricht – und was für ein weiteres Angebot der Bayern.
Ein besseres Testspiel? Ohne große Brisanz? Dass diese Überschriften das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern um den Supercup am Samstag (20.30 Uhr) nicht adäquat beschreiben, steht schon seit Wochen außer Frage. Denn wie auch immer man zum sportlichen Stellenwert des ersten Titels der Saison steht: Die besondere Note der Partie durch das Münchner Interesse am Stuttgarter Stürmer ist völlig unstrittig, in jeder Aussage zu greifen, allgegenwärtig. Mittlerweile hat das Aufeinandertreffen in der MHP-Arena sogar eine weitere Zuspitzung erhalten – als Fix- und Endpunkt des Transferpokers.