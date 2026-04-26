Der VfB hat mit einem seiner großen Talente vorzeitig verlängert: Florian Hellstern hat ein neues Arbeitspapier unterzeichnet. Dennoch wird er im Sommer wohl den Club verlassen.
26.04.2026 - 09:00 Uhr
Die letzten Wochen verging kaum ein Tag ohne neue Nachrichten rund um Florian Hellstern. Welche Vereine an dem Stuttgarter Keeper alles ihr Interesse bekundet haben sollen, war stets ein Thema. Oder auch, wie der VfB Stuttgart in der kommenden Saison seine Torwartfrage wohl beantworten würde – schließlich kehrt mit Dennis Seimen eine designierte neue Nummer eins von seiner Leihe aus Paderborn zurück, Alexander Nübel könnte allerdings auch vom FC Bayern erneut ausgeliehen werden und Hellstern ist ja schließlich auch noch da.