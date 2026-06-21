VfB Stuttgart Transfermarkt: Warum der VfB seine Strategie angepasst hat

An diesem Montag ist es so weit. Noah Darvich wird nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub ins Saarland reisen, um bei der SV Elversberg den Medizincheck zu absolvieren. Bis Mitte der Woche soll der Wechsel auf Leihbasis offiziell vollzogen sein. Gut möglich, dass es dann erst einmal ziemlich ruhig wird um den VfB Stuttgart, was Transferaktivitäten betrifft. Denn der Club hat seine Kaderplanungsstrategie dem aktuellen Marktgeschehen angepasst.

Noch vor wenigen Wochen äußerte man sich in der Mercedesstraße zuversichtlich, eine ganze Reihe an Personalien abarbeiten zu können vor der Weltmeisterschaft. Darvich, Leonidas Stergiou, Jarzinho Malanga, Laurin Ulrich, Jovan Milosevic, Lazar Jovanovic, Stefan Drljaca, Ameen Al-Dakhil, Dan-Axel Zagadou, Mirza Catovic, Justin Diehl, Yannick Keitel, Florian Hellstern und Dennis Seimen – alles Personalien, die der Klärung bedürfen oder bedurften.

Zukunft von Darvich, Seimen und Hellstern geklärt

Geklärt hat sich die Zukunft von Darvich, Seimen und Hellstern. Zudem wurden Marius Funk und Grischa Prömel ablösefrei verpflichtet, der Vertrag von Deniz Undav verlängert sowie Pascal Stenzel und Alexander Nübel verabschiedet. Für die zweite Mannschaft wurden ebenfalls Spieler unter Vertrag genommen, darunter erst am Donnerstag der Niederländer Tim van der Leij. Doch so richtig Fahrt nahmen die Transferaktivitäten bislang nicht auf.

Die Gründe dafür liegen zum einen auf der Hand: Der Transfermarkt öffnet seine Pforten offiziell erst am 1. Juli. Zwar können bereits im Vorfeld Deals vereinbart werden, juristisch wirksam vollzogen werden können sie jedoch erst im Juli. Anders ausgedrückt: Vorab ausgearbeitete und unterzeichnete Vertragskonstrukte treten automatisch zum 1. Juli in Kraft. Hinzu kommt, dass wie so oft in WM- oder EM-Jahren das Großturnier den Markt lähmt. Solange die Spiele laufen, passiert auf dem Transfermarkt nur wenig – diese Grundregel gilt traditionell.

Schwergewichte schalten sich erst spät ein

Erst wenn sich die Schwergewichte des Geschäfts einschalten und die ersten Blockbuster-Deals über die Bühne gehen, kommt wieder Bewegung in den Markt. Bislang ist das nicht passiert, und kurzfristig ist damit auch nicht zu rechnen. Denn die Premier-League-Clubs können es sich leisten, erst sehr spät im Transferfenster aktiv zu werden. Preise und Preissteigerungen spielen für sie kaum noch eine Rolle. Ob ein Spieler am Ende 13, 15 oder 25 Millionen Euro kostet, ist vielen englischen Vereinen mittlerweile schlicht egal.

Gerade ihr finanzieller Spielraum und ihr Transferverhalten sind es jedoch, die den internationalen Markt erst richtig in Schwung bringen. Bislang bleibt dieser Impuls jedoch vollständig aus. Das betrifft bei Weitem nicht nur den deutschen Transfermarkt, sondern ist in ganz Europa zu beobachten.

Daher hat sich der VfB entgegen seiner früheren Planung dazu entschieden, seinen Kader inklusive Leihrückkehrer erst einmal zusammenzuhalten. Schließlich sind acht Akteure bei der WM, Catovic ist zudem für die U-19-EM nominiert. Am 16. Juli startet der Club in die Vorbereitung. Trainer Hoeneß will den einen oder anderen Spielern erst noch einmal persönlich sehen und jedem die Chance geben, sich einen festen Platz im Kader zu sicher, ehe man den Kader wie von CEO Alexander Wehrle gefordert auf unter 30 Spieler ausdünnt. Auch aus dem Nachwuchs werden Spieler die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen: Max Herwerth, Chris Olivier, Lauri Penna, Yannik Spalt und Kenny Freßle können sich hier Hoffnungen machen.

Erst im Laufe des Augusts wird sich dann konkretisieren, wie der Kader des Clubs für die kommende Saison aussehen wird. Bis dahin dürfte auch in Sachen Schwergewichte des Kaders Klarheit herrschen. Denn womöglich suchen Fixpunkte wie Angelo Stiller nach der WM neue Herausforderungen. Diese Möglichkeiten muss der VfB im Auge behalten und seinerseits entsprechend planen, um im Zweifel Optionen in der Hinterhand zu haben. Derlei Planungen laufen aktuell im Hintergrund weiter, unabhängig der Transferaktivitäten.