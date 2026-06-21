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VfB Stuttgart Transfers Diese Klausel macht den Darvich-Deal so besonders

VfB Stuttgart Transfers: Diese Klausel macht den Darvich-Deal so besonders
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Noah Darvich (VfB) wechselt auf Leihbasis zur SV Elversberg. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart verleiht Noah Darvich an die SV Elversberg. Eine spezielle Klausel begleitet den Deal und soll sich profitabel für alle Seiten auswirken.

Sport: Philipp Maisel (pma)

Was unsere Redaktion bereits vor über einer Woche berichtete, wird an diesem Montag konkret und soll bis spätestens Mitte der Woche offiziell vollzogen sein: Noah Darvich wechselt auf Leihbasis ins Saarland. Der hoch veranlagte Mittelfeldspieler, der in der abgelaufenen Saison zum besten Nachwuchsspieler der 3. Liga gekürt wurde, schließt sich für ein Jahr der SV Elversberg an. Der VfB gewährt der SVE keine Kaufoption. Beim sensationell in die Bundesliga aufgestiegenen Kleinclub soll Darvich sich weiter entwickeln, Erfahrungen sammeln und schlussendlich als noch besserer Spieler zum VfB Stuttgart zurückkommen.

 

Wie das in Elversberg funktionieren kann, haben in den letzten Jahren unter anderem Nick Woltemade und Younes Ebnoutalib bewiesen, die beide im Saarland heranreiften, ehe sie in der Bundesliga für Furore sorgten. Dass sich der schon länger feststehende Darvich-Wechsel nun doch noch etwas hinzog, lässt sich erklären. Denn eigentlich war alles längst besprochen. Die Konditionen des Wechsels auf Leihbasis von Noah Darvich zur SV Elversberg waren mit allen Parteien geklärt. VfB, SVE und die Spielerseite sind sich längst einig. Doch vollzogen wird der Wechsel erst jetzt.

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Die einen solchen Transfer begleitenden Formalitäten sind noch zu erledigen. Unterschriften, Check des Vertragswerks durch die Juristen, Anmeldung und Vollzug im Transfer-Matching-System (TMS) der Fifa, das auch bei nationalen Transfers zum Einsatz kommt, Medizincheck, die einen Transfer begleitenden Medientermine – all das steht noch auf der Agenda.

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Geplant sind die Formalitäten nun für Anfang der kommenden Woche. Bereits an diesem Montag wird sich Darvich im Saarland einfinden, um den Medizincheck zu vollziehen. Offizieller Vollzug ist gegen Mitte der Woche zu erwarten. Der VfB verlangt eine Leihgebühr im mittleren sechsstelligen Bereich für Darvich, nach Informationen unserer Redaktion sind das rund 600.000 Euro. Interessant ist die eingebaute Klausel, die den Deal begleitet. Durch sie sollen alle Beteiligte profitieren, denn: Darvichs Leihgebühr reduziert sich signifikant, wenn er eingesetzt wird. Jeder Einsatz des Spielers senkt die Leihgebühr um rund 10.000 Euro. Die Rechnung dabei ist einfach: Der VfB möchte, dass sein Talent möglichst viel Spielzeit sieht und setzt den Elversbergern einen finanziellen Anreiz dafür.

Die Elversbergers ihrerseits können ein richtiges Schnäppchen machen. Beispiel: Bei 25 Einsätzen von Darvich reduziert sich die Leihgebühr um 250.000 Euro – für den Aufsteiger aus dem Saarland gutes Geld. Und schlussendlich profitiert auch der Spieler – je mehr Einsatzminuten er im Oberhaus bekommt, umso größer fallen seine Entwicklungsschritte aus. Eine Win-Win-Win-Situation für alle Parteien.

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