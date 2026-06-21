VfB Stuttgart Transfers Diese Klausel macht den Darvich-Deal so besonders
Der VfB Stuttgart verleiht Noah Darvich an die SV Elversberg. Eine spezielle Klausel begleitet den Deal und soll sich profitabel für alle Seiten auswirken.
Der VfB Stuttgart verleiht Noah Darvich an die SV Elversberg. Eine spezielle Klausel begleitet den Deal und soll sich profitabel für alle Seiten auswirken.
Was unsere Redaktion bereits vor über einer Woche berichtete, wird an diesem Montag konkret und soll bis spätestens Mitte der Woche offiziell vollzogen sein: Noah Darvich wechselt auf Leihbasis ins Saarland. Der hoch veranlagte Mittelfeldspieler, der in der abgelaufenen Saison zum besten Nachwuchsspieler der 3. Liga gekürt wurde, schließt sich für ein Jahr der SV Elversberg an. Der VfB gewährt der SVE keine Kaufoption. Beim sensationell in die Bundesliga aufgestiegenen Kleinclub soll Darvich sich weiter entwickeln, Erfahrungen sammeln und schlussendlich als noch besserer Spieler zum VfB Stuttgart zurückkommen.