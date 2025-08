VfB Stuttgart Transfers: Weiterer Topclub ins Rennen um Enzo Millot eingestiegen?

Seit Wochen bestimmt neben der Causa Woltemade die Personalie Enzo Millot die Schlagzeilen ins Sachen Transfers rund um den VfB Stuttgart. Logisch, schließlich hat Millot seinen unmissverständlichen Wechselwunsch beim Club längst hinterlegt. Beim VfB geht man daher auch fest davon aus, dass ein Wechsel zustande kommen wird und plant nicht mehr mit Millot. Der Franzose trainiert derweil hochprofessionell in Rottach-Egern am Tegernsee, wo der VfB aktuell sein Quartier aufgeschlagen hat.

Dank einer Klausel, deren Ablauf zwar immer näher rückt, aber die noch immer Bestand hat, ist er relativ günstig zu haben. Allerdings nicht mehr ganz so günstig wie noch vor einigen Tagen. Denn die Summe, mit der man Millot aus dem Vertrag in Stuttgart holen kann, steigt, je näher das Ende der Transferfrist am 1. September rückt. So sind nach Informationen unserer Redaktion mittlerweile mehr als 20 Millionen Euro fällig, die Summe kann noch weiter ansteigen.

Zuletzt befand sich der Pokalheld in Gesprächen mit Atletico Madrid, wurde extra dafür vom VfB freigestellt. Diese Gespräche laufen immer noch, eine Einigung mit dem Spieler steht entgegen anderslautenden Berichten noch nicht vor der Tür. Derweil hat sich hinsichtlich der Interessenten an Millot einiges getan. So ist Galatasaray Istanbul weiterhin interessiert, für den Spieler stellen der Club und die türkische Süper Lig aber keine Option dar. Auch Paris FC darf sich wohl keine Hoffnungen auf eine Verpflichtung machen.

Dafür sind weitere Clubs in den Poker um Millot eingestiegen. Dem Vernehmen nach ist Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur interessiert. Die Londoner bedienen sich aktuell bereits in der Bundesliga, leihen Joao Palhinha vom FC Bayern. Womöglich könnte Millot ihr nächstes Transferziel sein.