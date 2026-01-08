Der VfB muss beim Spiel am Samstag (18.30 Uhr) in Leverkusen auf acht nicht einsatzbereite Spieler verzichten. Darunter auch Tiago Tomas, der länger pausieren muss.

Die Winterpause war seit dem letzten Bundesliga-Spiel am 20. Dezember 2025 gegen die TSG Hoffenheim (0:0) kurz, doch Sebastian Hoeneß sieht darin kein Problem. „Wir dürfen uns da nicht beschweren. Wir hatten immerhin zehn Tage Urlaub – andere mussten durchspielen“, sagte der VfB-Trainer, der zum Jahresauftakt am Samstag im Liga-Topspiel bei Bayer Leverkusen (18.30 Uhr) dennoch auf die stolze Zahl von acht nicht einsatzfähigen Profis verzichten muss.

„Die Liste ist leider relativ lang“, sagte Hoeneß: Die beiden Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou und Luca Jaquez (beide Oberschenkelprobleme) „werden beide zügig ihre Reha auf dem Platz fortsetzen“, erklärte der 43-Jährige, während Bilal El Khannouss an diesem Freitag im Viertelfinale des Afrika-Cup mit Marokko gegen Kamerun spielt. Auch Jovan Milosevic (nur Teiltraining aufgrund einer Handverletzung) und Lazar Jovanovic (Rückenschmerzen) werden nicht spielen können.

Genauso wie Tiago Tomas, der im Training einen weiteren Schlag auf eine bereits schmerzende Stelle am Oberschenkel abbekommen hat – und der nun einige Wochen ausfallen wird. „Bei ihm ist es sehr blöd gelaufen. Er hat bereits im Spiel in Dortmund etwas abbekommen – und nun ist die Verletzung wieder aufgebrochen“, sagte Hoeneß zur Lage bei dem Außenstürmer.

Während Youngster Noah Darvich noch Trainingsrückstand hat, ist auch Innenverteidiger Finn Jeltsch mit Rückenproblemen zumindest kein Kandidat für die Startelf. Weil auch Ameen Al-Dakhil nach einer Krankheit Anfang der Woche bisher nur Lauftraining absolviert hat, wird es vor allem in der Innenverteidigung eng. Hier dürften Ramon Hendriks und Jeff Chabot gesetzt sein, während Leonidas Stergiou ebenfalls ein Kandidat fürs Abwehrzentrum ist.