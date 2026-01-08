Der VfB muss beim Spiel am Samstag (18.30 Uhr) in Leverkusen auf acht nicht einsatzbereite Spieler verzichten. Darunter auch Tiago Tomas, der länger pausieren muss.
08.01.2026 - 14:40 Uhr
Die Winterpause war seit dem letzten Bundesliga-Spiel am 20. Dezember 2025 gegen die TSG Hoffenheim (0:0) kurz, doch Sebastian Hoeneß sieht darin kein Problem. „Wir dürfen uns da nicht beschweren. Wir hatten immerhin zehn Tage Urlaub – andere mussten durchspielen“, sagte der VfB-Trainer, der zum Jahresauftakt am Samstag im Liga-Topspiel bei Bayer Leverkusen (18.30 Uhr) dennoch auf die stolze Zahl von acht nicht einsatzfähigen Profis verzichten muss.