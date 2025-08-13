In gut zwei Wochen wird gelost – und die Liste der möglichen VfB-Kontrahenten nimmt allmählich Gestalt an. Mit dabei sind auch alte Bekannte.
13.08.2025 - 11:12 Uhr
Das Starterfeld füllt sich: Seit Dienstagabend stehen vier weitere Mannschaften fest, die in der kommenden Saison in der Europa League spielen werden und damit potenzielle Gegner des VfB Stuttgart sind. Bei den Teams handelt es sich um die Verlierer der dritten Qualifikationsrunde der Champions League, die nun in die Europa League nach unten rücken.