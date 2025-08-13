In gut zwei Wochen wird gelost – und die Liste der möglichen VfB-Kontrahenten nimmt allmählich Gestalt an. Mit dabei sind auch alte Bekannte.

Das Starterfeld füllt sich: Seit Dienstagabend stehen vier weitere Mannschaften fest, die in der kommenden Saison in der Europa League spielen werden und damit potenzielle Gegner des VfB Stuttgart sind. Bei den Teams handelt es sich um die Verlierer der dritten Qualifikationsrunde der Champions League, die nun in die Europa League nach unten rücken.

Mit dabei ist Red Bull Salzburg, bei dem sich einige bekannte Namen finden – unter anderem der frühere Bochum-Trainer und gebürtige Esslinger Thomas Letsch an der Seitenlinie oder Außenverteidiger Frans Krätzig, der in der Vorsaison ein halbes Jahr leihweise in Stuttgart spielte. Hinzu kommen der tschechische Vizemeister Viktoria Pilsen, der französische Tabellenvierte OGC Nizza und der niederländische Tabellendritte Feyenoord Rotterdam.

Die weiteren Teilnehmer werden in den kommenden beiden Wochen ermittelt in weiteren Qualifikationsspielen. Am 29. August steigt dann die Auslosung der Gruppenphase in Monaco, wobei jede der 36 Mannschaften acht Gegner zugelost bekommt. In der Bildergalerie sehen Sie die Mannschaften, die bislang für die Gruppenphase qualifiziert sich.