VfB Stuttgart: Vorzeitige Verlängerung mit Sebastian Hoeneß? Wehrle nennt Zeitplan

Seit mehr als drei Jahren hat Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart das sportliche Sagen als Trainer – und den Verein in dieser Zeit zu ungeahnten Höhen geführt. Das stößt vielfach auf große Anerkennung. Auch beim früheren VfB-Coach und späteren Weltmeistertrainer Joachim Löw, der beim Empfang in der Landesvertretung vor dem Pokalfinale gegen den FC Bayern neben den Erfolgen auch die spielerische Entwicklung hervor hob.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart im DFB-Pokal Liveblog: Joachim Löw: „Heute holen wir den Pokal auf jeden Fall“ Der VfB Stuttgart steht im Finale des DFB-Pokals und trifft im Berliner Olympiastadion auf den FC Bayern München. Wir begleiten die Partie mit einem Liveblog. „Der VfB hat sich in den letzten Jahren ständig nach oben gearbeitet – und zwar, weil sie spielerisch viel besser geworden sind unter Sebastian Hoeneß“, so Löw, „das ist wirklich ein großer Unterschied im Inhalt, der VfB kann auf einem technisch sehr hohen Niveau spielen.“

Wehrle: „Werden die nächste Spielzeit auf jeden Fall mit Hoeneß machen“

Nun ist klar, dass dieser Erfolg auch Begehrlichkeiten weckt – und sich Hoeneß für andere Vereine interessant gemacht hat. Zwar verfügt er noch über einen Vertrag bis 2028, was ja aber bei einer entsprechenden Ablösezahlung keine definitive Garantie für einen Verbleib bis dahin ist.

Sebastian Hoeneß und der VfB spielen am Samstagabend das Pokalfinale gegen den FC Bayern. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Aber: Vorstandschef Alexander Wehrle nahm den Fans in dem Talk am Samstagmittag schon mal mit Blick auf die kommende Saison die Sorgen vor einem Abgang: „Wir sind schon in den Vorbereitungen auf die neue Saison, Sebastian ist da sehr verlässlich“, so Wehrle, „das heißt, wir werden die nächste Spielzeit auf jeden Fall zusammen machen.“

Und danach? Wenn es nach Wehrle geht, wird Hoeneß noch lange darüber hinaus in Bad Cannstatt bleiben. Der Vorstandsboss nennt auch direkt einen konkreten Zeitplan, der Gespräche Anfang 2027 eineinhalb Jahre vor Vertragsende vorsieht: „Ich gehe davon aus, dass wir uns Anfang des nächsten Jahres zusammensetzen und dann weiter verlängern. Weil er weiß ja ganz genau, dass er hier ein Team hat, mit dem er was aufbauen kann. Man darf ja auch sein Trainerteam nicht vergessen, die machen einen großartigen Job.“

Das sieht im Übrigen auch der Landesvater so. Ministerpräsident Cem Özdemir setzte beim Empfang zu einer großen Lobeshymne auf den Stuttgarter Trainer an. Früher sei man ja viel Leid gewohnt gewesen als VfB-Fan – seit Hoeneß da sei, habe sich vieles geändert. „Ich will mal sagen: Großes Kompliment an einen krassen Trainer“, so Özdemir, der direkt noch in Aussicht stellte: „Wenn der Ministerpräsident irgendwas dazu beitragen kann, dass der Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart bleibt, ich will es gerne tun. Das ist auch fürs Landesinteresse wichtig.“

Alexander Wehrle hatte da direkt eine Idee, was der Regierungschef in dieser Hinsicht denn tun könne: „Wenn Sie den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg weiterhin so stärken, dass unsere Partner noch mehr Euros an den VfB geben ...“ Özdemir schmunzelte ein paar Meter nebenan auf der Bühne – und hätte sicher nichts dagegen, wenn es für das Bundesland wie auch den VfB in Zukunft gut läuft.