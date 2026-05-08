Jeremy Arevalo glänzte in der U21 des VfB mit drei Toren, bei den Profis blieb er zuletzt außen vor. Jetzt bietet das Leverkusen-Spiel eine neue Chance, es in den Kader zu schaffen.
08.05.2026 - 15:36 Uhr
Wenn der VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen um den Einzug in die Champions League kämpft, dürfte ein Spieler erneut nur Zuschauer sein: Jeremy Arevalo. Der Ecuadorianer wechselte im Januar mit der Empfehlung von acht Treffern in 18 Spielen der zweiten spanischen Liga nach Bad Cannstatt, konnte die Erwartungen bislang aber nicht erfüllen. Gerade einmal 32 Minuten in sieben Kurzeinsätzen sammelte der 21-Jährige seit seiner Ankunft bei den Profis.