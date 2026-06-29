Es war einer der atmosphärischen Höhepunkte der zurückliegenden Saison aus Sicht des VfB Stuttgart. Mit einem 2:1 nach Verlängerung besiegte das Team von Sebastian Hoeneß den SC Freiburg im Halbfinale des DFB-Pokals, machte den Einzug ins Endspiel perfekt, feierte im Anschluss ausgelassen mit seinen Fans. Nun aber hat der Abend ein finanzielles Nachspiel – wenn auch ein erwartbares: Da in der Cannstatter Kurve VfB-Anhänger vor Spielbeginn und während der Partie verbotenerweise Pyrotechnik gezündet hatten, beschäftigte sich das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes mit den Vorfällen. Inzwischen ist das Urteil da – und auch die Rechnung, die mit 233.000 Euro stattlich ausfällt. Wie üblich kann der VfB ein Drittel der Summe für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, muss das aber bis Jahresende auch nachweisen.

Der VfB verzichtet auf einen Einspruch Die Strafen setzen sich nach einem festen Kriterienkatalog zusammen. Bei Bundesligisten fallen für das „Entzünden von pyrotechnischen Gegenständen“ 1000 Euro pro Gegenstand an, was auch minutiös protokolliert wird. Ein Auszug aus dem Urteil des Freiburg-Spiels: sechs bengalische Feuer sind hierbei in der 30. Minute notiert, vier in der 77. Minute – und so weiter. Dass die Partie im April wegen der Rauchentwicklung erst um 20.48 Uhr mit drei Minuten Verspätung begonnen hatte, macht das Ganze nochmals teurer. Bei Spielverzögerungen zwischen zwei und drei Minuten erhöht sich die Summe um 30 Prozent, sodass unter dem Strich besagte 233.000 Euro stehen.

Das ist übrigens nur der Betrag, den der VfB zahlen muss. Für Pyrotechnik im Auswärtsblock kommt nicht der Heimverein auf, sondern die Gastmannschaft. Für den SC Freiburg beläuft sich die Strafe wegen bengalischer Feuer während des Halbfinals in Bad Cannstatt auf 145.000 Euro, sodass insgesamt für diese Partie 378.000 Euro anfallen. Die Stuttgarter verzichten auf die Möglichkeit eines Einspruchs und zahlen die verhängte Strafe – die sich einreiht in eine längere Liste. In den vergangenen beiden Jahren sind durch Urteile des DFB-Sportgerichts wegen des Abbrennens von Pyrotechnik 1,15 Millionen an Strafen für den VfB zusammengekommen. Zum Beispiel alleine 104.000 Euro für die Vorfälle während des Erstrunden-Spiels im Pokal im September 2024 bei Preußen Münster (5:0).

Der Freiburger Fanblock im April zu Beginn der zweiten Hälfte Foto: Baumann

Die Thematik beschäftigt Fußball-Deutschland also schon lange – mit den bekannten gegensätzlichen Positionen. Während die aktive Szene Pyros als Teil der Fankultur sieht, verweisen Behören und Verbände auf ein Sicherheitsrisiko für Stadionbesucher. Das kontrollierte Abbrennen von Pyrotechnik steht als mögliche Lösung im Raum, unter anderem der Stuttgarter Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle hatte das im Gespräch mit unserer Redaktion vor einem halben Jahr angeregt. Ein Konsens ist bislang noch nicht gefunden. Im Gegenteil.

Das Urteil für das Pokalfinale steht noch aus

Zuletzt hatte das massenhafte Abbrennen von Pyrotechnik beim Pokalfinale im Mai zwischen dem FC Bayern und dem VfB (3:0) für Gesprächsstoff gesorgt – und eine mehrminütige Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte durch Schiedsrichter Sven Jablonski. Während Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Anschluss von „Unverschämtheiten“ sprach und ein hartes Durchgreifen forderte, zeigte die Fan-Interessensvertretung „Unsere Kurve“ Verständnis für die Protestaktion zur Wahrung der Fan-Interessen. „Dass Kritik sich starker Bilder bemüht, wenn sie ansonsten Gefahr läuft, nicht wahrgenommen zu werden, können wir nachvollziehen. Auch die Menge zeigt, dass es trotz immer repressiverer Maßnahmen nicht gelingt, Pyrotechnik vom Stadion fernzuhalten und es neue Wege in dieser Diskussion braucht.“

Wehrle hatte damals Verständnis gezeigt, aber auch Kritik geübt: „Generell ist es so, dass wir die Fankultur unterstützen. Ich würde mir aber wünschen, dass es nicht zu Spielunterbrechungen führt, weil der Fußball schon die 90 Minuten im Mittelpunkt stehen sollte.“ Noch keine Lösung in Sicht – womit absehbar ist, dass das Thema die Clubs noch länger begleiten wird. Fest steht zudem schon jetzt, dass den VfB in Kürze die nächste umfangreiche Rechnung erwartet für die abgebrannten Pyros während des Pokalfinals im Mai. Noch ist Auswertung nicht abgeschlossen, Vergleichswerte gibt es aber: Im Vorjahr lag die Strafe nach dem Finale gegen Arminia Bielefeld (4:2) bei 350.000 Euro. Ein ähnliches oder sogar höheres Ausmaß wäre dieses Mal keine Überraschung.