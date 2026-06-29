VfB Stuttgart Wegen Pyros: Hohe Geldstrafen für den VfB
Die Stuttgarter müssen 233.000 Euro für das Abbrennen von Pyros im April zahlen. Wie sich der Betrag zusammensetzt und wie hoch die Summe der Strafen der vergangenen Jahre ist.
Die Stuttgarter müssen 233.000 Euro für das Abbrennen von Pyros im April zahlen. Wie sich der Betrag zusammensetzt und wie hoch die Summe der Strafen der vergangenen Jahre ist.
Es war einer der atmosphärischen Höhepunkte der zurückliegenden Saison aus Sicht des VfB Stuttgart. Mit einem 2:1 nach Verlängerung besiegte das Team von Sebastian Hoeneß den SC Freiburg im Halbfinale des DFB-Pokals, machte den Einzug ins Endspiel perfekt, feierte im Anschluss ausgelassen mit seinen Fans. Nun aber hat der Abend ein finanzielles Nachspiel – wenn auch ein erwartbares: Da in der Cannstatter Kurve VfB-Anhänger vor Spielbeginn und während der Partie verbotenerweise Pyrotechnik gezündet hatten, beschäftigte sich das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes mit den Vorfällen. Inzwischen ist das Urteil da – und auch die Rechnung, die mit 233.000 Euro stattlich ausfällt. Wie üblich kann der VfB ein Drittel der Summe für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, muss das aber bis Jahresende auch nachweisen.