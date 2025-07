Geht er? Oder bleibt er am Ende doch? Der Wechselpoker um Nick Woltemade bestimmt die Schlagzeilen rund um den VfB Stuttgart seit Wochen – und der Ausgang ist nach wie vor völlig offen. Bislang haben die Verantwortlichen in Bad Cannstatt sämtliche Offerten des FC Bayern umgehend abgelehnt. Es müsste schon etwas Außergewöhnliches aus München eingehen, so Vorstandschef Alexander Wehrle, um den Weg für Verhandlungen zu ebnen. Bei 65 Millionen Euro soll die vom VfB gesetzte Grenze dafür liegen.