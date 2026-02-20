Der VfB Stuttgart gastiert am 23. Spieltag beim 1. FC Heidenheim. Die Informationen zur Übertragung des Spiels live im Stream und TV.
20.02.2026 - 11:26 Uhr
Am Sonntag, dem 22. Februar 2026, gastiert der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim. Auf dem Papiert scheinen die Rollen klar verteilt zu sein: Der VfB geht mit Ambitionen auf die Champions-League-Plätze gegen den Tabellenletzten von der Ostalb als Favorit in die Partie.
Die Vorschau zum Spiel sowie alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.