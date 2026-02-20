Der VfB Stuttgart gastiert am 23. Spieltag beim 1. FC Heidenheim. Die Informationen zur Übertragung des Spiels live im Stream und TV.

Am Sonntag, dem 22. Februar 2026, gastiert der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim . Auf dem Papiert scheinen die Rollen klar verteilt zu sein: Der VfB geht mit Ambitionen auf die Champions-League-Plätze gegen den Tabellenletzten von der Ostalb als Favorit in die Partie.

1. FC Heidenheim gegen VfB Stuttgart: Die Infos zum Spiel Das Spiel in der 1. Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfB Stuttgart findet am Sonntag, dem 22. Februar 2026, statt. Anstoß der Partie ist um 19:30 Uhr in der Voith-Arena in Heidenheim. Fans haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Die Infos zum Spiel:

Teams : 1. FC Heidenheim, VfB Stuttgart

: 1. FC Heidenheim, VfB Stuttgart Wettbewerb : 23. Spieltag, 1. Bundesliga, Saison 2025/26

: 23. Spieltag, 1. Bundesliga, Saison 2025/26 Datum und Uhrzeit : Sonntag, 22. Februar 2026, 19:30 Uhr

: Sonntag, 22. Februar 2026, 19:30 Uhr Stadion/Spielort: Voith-Arena, Heidenheim

Die Ausgangslage vor Heidenheim gegen Stuttgart ​​​​​​

Nach der überraschenden Niederlage gegen St. Pauli meldete sich der VfB am vergangenen Bundesliga-Spieltag mit einem 3:1-Sieg gegen Köln zurück. Am Donnerstag folgte dann ein überzeugender 4:1-Erfolg bei Celtic Glasgow. Für die Schwaben war dies wettbewerbsübergreifend der sechste Sieg in den vergangenen sieben Partien. Gegen akut abstiegsbedrohte Heidenheimer soll nun der nächste Dreier folgen und der vierte Tabellenplatz verteidigt werden.

Der FCH blickt auf eine Negativserie von vier Niederlagen in Folge zurück – der letzte Sieg datiert vom 6. Dezember des vergangenen Jahres. Nach 23 Spieltagen steht das Team von Cheftrainer Frank Schmidt mit nur 13 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren, ist ein Heimsieg für die Heidenheimer nahezu Pflicht.

Wer überträgt Heidenheim gegen Stuttgart im TV?

Die Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfB Stuttgart wird nicht live im empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Streamingdienst DAZN besitzt die Übertragungsrechte an der 1. Bundesliga am Sonntag und überträgt das Spiel 1. FC Heidenheim gegen den VfB Stuttgart auf seinem linearen TV-Kanal.

Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Einen kostenlosen Livestream wird es für Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfB Stuttgart nicht geben. Der Streamingdienst DAZN streamt das Spiel der Heidenheimer gegen die Stuttgarter exklusiv auf seiner Plattform. Der Livestream erfordert ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement. DAZN beginnt um 18:45 Uhr mit der Übertragung aus Heidenheim. Die Moderation übernimmt Freddy Harder. Als Kommentator ist Jan Platte im Einsatz. Sebastian Kneißl ist als Experte dabei.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay-TV : -

: - Livestream: DAZN

Wiedersehen mit Leonidas Stergiou