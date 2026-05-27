VfB Stuttgart Zwei Vereinsrekorde – die Bestmarken der VfB-Saison
Der VfB ist in der zurückliegenden Saison nah herangekommen an mehrere Rekordwerte des Clubs – und hat zwei davon im Pokal und bei Auswärtsspielen sogar geknackt.
Der VfB ist in der zurückliegenden Saison nah herangekommen an mehrere Rekordwerte des Clubs – und hat zwei davon im Pokal und bei Auswärtsspielen sogar geknackt.
Dem letzten Akt blieb der Erfolg verwehrt, das Gesamtbild trübt das aber allenfalls minimal: Der VfB Stuttgart blickt trotz der Niederlage im Pokalfinale gegen den FC Bayern auf eine erfolgreiche Saison zurück, die den Einzug in die Champions League und ins Endspiel von Berlin brachte – und einige neue vereinsinterne Bestmarken.