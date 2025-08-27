VfB Stuttgart: Zwischen den Extremen – wie Alexander Nübel wieder in den Flow kommen will

Nach Abpfiff der irren Pokalpartie des VfB Stuttgart bei Eintracht Braunschweig (8:7 n.E.) gab es zwei Situationen, die sinnbildlich dafür standen, dass auch Alexander Nübel noch nicht so genau wusste, wie er diesen Abend für sich einordnen sollte. In den 120 Minuten zuvor hatte er vier Treffer aus dem Spiel heraus hinnehmen müssen, teils muss man ihn dafür klar in die Verantwortung nehmen. Nur um dann im Elfmeterschießen zum großen Helden des Abends zu avancieren: Drei gut geschossene Strafstöße der Braunschweiger parierte der VfB-Keeper. Ein klassischer Torhüterabend zwischen den Extremen. Entweder Held oder Depp – dazwischen gibt es nichts.