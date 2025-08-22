Die VHS Leinfelden-Echterdingen richtet eine Veranstaltung mit dem Titel „Medien, Meinung und Manipulation“ aus. Dazu werden hochkarätige Gäste angekündigt.
Da ist der Volkshochschule (VHS) Leinfelden-Echterdingen ein echter Coup gelungen. Sie richtet einen Themenabend mit dem Titel „Medien, Meinung und Manipulation“ aus, und gewonnen hat sie dafür eine der bekanntesten Journalistinnen Deutschlands: Dunja Hayali. Die 51-Jährige kennt man unter anderem als Moderatorin beim ZDF-Morgenmagazin, beim „heute journal“ und bis 2023 als Moderatorin des Aktuellen Sportstudios. Außerdem macht sie sich seit Jahren gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit stark, spricht öffentlich über Migration, Demokratie und auch Frauenthemen. 2018 wurde ihr für ihr Engagement das Bundesverdienstkreuz verliehen.