Video-Grüße aus El Salvador: „Ich komme nicht zurück“ – Querdenken-Gründer Ballweg verlässt Deutschland

Michael Ballweg sitzt in einem T-Shirt mit der Aufschrift „Rebell“ und kurzen Hosen in der Sonne und wirkt noch ein wenig braun gebrannter als sonst. Im Hintergrund wiegen sich Kokospalmen und die langen Blätter von Bananenbäumen sanft im Wind. Mit einem Youtube-Video hat sich der Gründer der Corona-Protestbewegung „Querdenken711“ jetzt aus El Salvador gemeldet. „In Deutschland wird’s ungemütlich“, sagt der ehemalige Stuttgarter Unternehmer darin und stellt klar: „Ich komme nicht nach Deutschland zurück.“ Ein bereits gekauftes Rückflugticket für Ende April habe er storniert.