Für Stuttgart reiht sich eine Hiobsbotschaft an die andere. Was ist aus der einstigen Vorzeigestadt geworden? Wir haben uns umgehört, wie die Stuttgarter ihre Stadt sehen.
12.06.2026 - 10:41 Uhr
Jahrzehntelang war es das Stuttgarter Selbstverständnis: Hier wird geschafft, hier geht es den Menschen gut. Doch das Bild vom Klassenprimus bekommt Risse. Die ewige S-21-Baustelle zerrt an den Nerven. Und aus der Auto- und Automobilzulieferindustrie, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs Grundlage des Reichtums war, kommen nur noch Hiobsbotschaften.