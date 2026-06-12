Für Stuttgart reiht sich eine Hiobsbotschaft an die andere. Was ist aus der einstigen Vorzeigestadt geworden? Wir haben uns umgehört, wie die Stuttgarter ihre Stadt sehen.

Jahrzehntelang war es das Stuttgarter Selbstverständnis: Hier wird geschafft, hier geht es den Menschen gut. Doch das Bild vom Klassenprimus bekommt Risse. Die ewige S-21-Baustelle zerrt an den Nerven. Und aus der Auto- und Automobilzulieferindustrie, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs Grundlage des Reichtums war, kommen nur noch Hiobsbotschaften.