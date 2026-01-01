Das vielfach befürchtete Chaos blieb zu Silvester in der Innenstadt aus. Die Polizei zieht eine positive Bilanz.
01.01.2026 - 08:07 Uhr
Der Neujahrswitz geht in Stuttgart etwa so: In den Tagen vor Silvester sind die Regale in den Geschäften voller Raketen und Böller. Beim Jahreswechsel soll die Polizei dann dafür sorgen, dass niemand das Feuerwerk zündet, jedenfalls nicht in der Stadtmitte. Dass das auch ohne zentrale Silvesterfeier auf dem Schlossplatz am Ende ziemlich gut gelang, war die eigentliche Überraschung.