Viele Mitarbeiter betroffen Porsche will zwei Tochterfirmen im Kreis Ludwigsburg fusionieren
Der Stuttgarter Sportwagenhersteller prüft die Fusion von Porsche Engineering und Porsche Digital. Welche Details bisher bekannt sind.
Porsche will die Kräfte seiner Tochterfirmen Porsche Engineering und Porsche Digital bündeln. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, werde derzeit die Fusion der beiden auf Fahrzeug- und Softwareentwicklung spezialisierten Einheiten geprüft. Von dem Zusammenschluss der Firmen mit Sitz in Bietigheim-Bissingen (Engineering) und Ludwigsburg (Digital) wären weltweit rund 2650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, wobei der Löwenanteil mit rund 2000 Beschäftigten auf die Engineering-Tochter entfällt.