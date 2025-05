Vier-Giebel-Projekt in Stuttgart: Noch in diesem Jahr ziehen an der Eberhardstraße die Mieter ein

Noch in diesem Jahr ziehen an der Eberhardstraße die Mieter ein

42 Wohnungen in zentraler Innenstadtlage, dazu 2100 Quadratmeter Gastronomie- und 2200 Quadratmeter Büroflächen: Das Projekt Vier Giebel der LBBW Immobilien biegt langsam auf die Zielgerade ein. Die Vermarktung der Büroflächen läuft bereits. „Wir sind mittendrin und in guten Gesprächen. Wir rechnen bald mit dem ersten Abschluss“, sagte Marco Knopp, Sprecher der Geschäftsführung der LBBW Immobilien, beim Richtfest am vergangenen Donnerstag. Schon weiter ist man beim Thema Gastronomie. Beets & Roots, Café de Paris Stuttgart und Eat Doori haben schon unterschrieben. Für die drei weiteren Flächen sieht es ebenfalls sehr gut aus, zeitnah Erfolge vermelden zu können. Die Vermarktung der Wohnungen beginne im Sommer, sagte Knopp. Noch in diesem Jahr sollen sie bezugsfertig sein.