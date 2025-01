Stefan Kraft gewinnt am Bergisel und übernimmt die Tourneeführung

Vierschanzentournee in Innsbruck

Österreich springt bei der Vierschanzentournee in einer eigenen Liga. Auch Pius Paschke kann mit den Besten nicht mithalten. Für drei Teamkollegen ist sogar schon frühzeitig Schluss.

red/dpa 04.01.2025 - 15:36 Uhr

Die deutschen Skispringer haben bei der nächsten österreichischen Vierschanzentournee-Party erneut enttäuscht. Pius Paschke belegte bei der spektakulären Flugshow von Sieger Stefan Kraft und seinen Teamkollegen am Bergisel in Innsbruck als bester Deutscher nur den achten Platz. Der goldene Adler für den Tournee-Gesamtsieger ist für das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher längst unerreichbar und auch das Podest rückt in immer weitere Ferne. Paschke sprang 128,5 und 123,5 Meter weit. Auf Sieger Kraft verlor er 23 Punkte.