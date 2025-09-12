Albanien will bis 2030 der EU beitreten. Doch Korruption wirft das Balkanland bei diesem Ziel immer wieder zurück. Jetzt setzt die Regierung auf eine kreative Lösung.
12.09.2025 - 13:16 Uhr
Als erstes Land der Welt erhält Albanien eine Künstliche Intelligenz (KI) als Ministerin: Diella, Albanisch für "Sonne", war bisher nur als Chatbot in einem Regierungsportal bekannt. In Zukunft soll sie als virtuelle "Ministerin" über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen entscheiden, wie Ministerpräsident Edi Rama laut Medienberichten (Freitag) mitteilte.