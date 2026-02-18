Wenn im Winter die Sonne fehlt, sinkt bei vielen Menschen der Vitamin-D-Spiegel. Woran erkennt man einen Mangel?
18.02.2026 - 16:14 Uhr
Gerade in der kalten Jahreszeit rückt Vitamin D wieder in den Fokus: Die Tage sind kurz, viele Menschen halten sich seltener im Freien auf und die Sonne steht tief. Ohne ausreichende UVB-Strahlung kann der Körper allerdings deutlich weniger Vitamin D bilden. Ein niedriger Wert ist zwar nicht automatisch krankhaft, kann aber bei längerem Defizit Beschwerden verursachen. Was sind mögliche Anzeichen für einen Mangel an Vitamin D?