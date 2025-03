Volbeat bringen ihre „Greatest of all Tours“ nach Stuttgart

Im Herbst 2025 wird Stuttgart zum Schauplatz eines musikalischen Highlights: Die dänische Rockband Volbeat hat ihre große Welttournee angekündigt und macht dabei auch in der Landeshauptstadt Station. Mit im Gepäck sind nicht nur ein neues Album, sondern auch zwei namhafte Supportacts.

Katrin Jokic 07.03.2025 - 07:57 Uhr

Volbeat kündigen neue Tour an – Deutschlandtermine im Herbst 2025

Volbeat haben in den vergangenen Jahren längst bewiesen, dass sie zu den prägenden Größen des modernen Rock gehören. Mit ihrem einzigartigen Mix aus Metal, Rock’n’Roll und Rockabilly begeistern die Dänen eine weltweite Fangemeinde. Nun steht fest: Im Rahmen der „Greatest of all Tours“ wird die Band 2025 erneut auf große Reise gehen. Dabei stehen gleich neun Konzerte in Deutschland auf dem Tourplan.