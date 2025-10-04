Viele Besucher mussten am Freitagabend draußen bleiben – und durften nicht auf das Volksfest in Stuttgart. Der Veranstalter erklärt, warum das Gelände abgeriegelt wurde.
04.10.2025 - 11:34 Uhr
Am Freitag ist der Andrang einfach zu groß gewesen. Nach Angaben des Veranstalters in.Stuttgart waren am Feiertag abends mehr als 75.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Volksfest in Stuttgart – die Maximalkapazität sei damit erreicht worden. Die Folge: Das Festgelände auf dem Cannstatter Wasen wurde abgeriegelt.