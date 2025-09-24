Im neuen VHS-Standort im Bildungszentrum Neckarpark in Bad Cannstatt sind jetzt die ersten Kurse losgegangen. Wir haben uns in den brandneuen Räumen umgesehen.
24.09.2025 - 14:15 Uhr
Eigentlich hätte man vom Kochstudio ganz oben einen fantastischen Ausblick. Der Turm der Cannstatter Liebfrauenkirche, die Grabkapelle auf dem Württemberg, der Fernsehturm – alles da, während man in der rosafarbenen Küche der neuen Zweigstelle der Volkshochschule im Bildungshaus Neckarpark (kurz und charmant: BiNe) thailändisches Curry, leichte Sommerküche aus dem Libanon und vegane Festtagsbraten kocht.