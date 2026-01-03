Der Tod von Walter Schultheiß löst eine Welle der Anteilnahme aus. OB Frank Nopper sagt unserer Redaktion, er begrüße es, wenn ein Stäffele nach dem Schauspieler benannt wird.
03.01.2026 - 06:00 Uhr
Das Land trauert um eine Legende. Walter Schultheiß, der am 22. Dezember im Alter von 101 Jahren gestorben ist und am Freitag im engsten Familien- und Freundeskreis in Wildberg beerdigt wurde, galt als bekanntester Schauspieler von Baden-Württemberg und wird als prägende Figur der schwäbischen Kultur gewürdigt.