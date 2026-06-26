VW will offenbar bis zu 100.000 Stellen streichen. Laut einem Bericht soll Chef Oliver Blume seine Pläne für das Sanierungskonzept bereits dem Vorstand vorgestellt haben.
26.06.2026 - 10:44 Uhr
Der Autokonzern Volkswagen will einem Medienbericht zufolge bis zu 100.000 Stellen streichen. In Deutschland sollen vier Werke geschlossen werden, wie das „Manager Magazin“ am Freitag unter Verweis auf Insider berichtete. Zudem plant VW-Chef Oliver Blume demnach, die Kernmarke Volkswagen in ein neues Unternehmen auszugliedern.