Volleyball Amtlich – ASV Botnang mit neuem Namen in Bundesliga zwei
Die Volleyballer haben sich für den Aufstieg entschieden, die Lizenz beantragt und sie auch erhalten.
Die Volleyballer haben sich für den Aufstieg entschieden, die Lizenz beantragt und sie auch erhalten.
In der Vergangenheit haben die Volleyball-Männer des ASV Botnang häufig die sportlichen Voraussetzungen für den Aufstieg in die zweite Bundesliga geschaffen. Strukturell und organisatorisch haperte es aber, weshalb man bislang auf den Sprung nach oben verzichtet hat, vielmehr eine neuerliche Runde in der dritten Liga gedreht hat. Nicht so nach der abgelaufenen, sechsten Drittliga-Saison, in der der Titelgewinn gelang. Der Verein hat schon die gesamte Spielzeit über die nötigen Strukturen aufgebaut und die Lizenz fristgerecht Anfang Mai beantragt, sie bekommen und spielt nun offiziell in der 2. Bundesliga Süd – dies mit einer zusätzlichen Neuerung.