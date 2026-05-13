Allianz MTV Stuttgart schließt eine weitere Lücke im Kader für die kommende Saison in der Volleyball-Bundesliga. Die neue Diagonalangreiferin kommt aus den USA.
13.05.2026 - 16:29 Uhr
Mit Volleyballerinnen aus den USA hat man bei Allianz MTV Stuttgart ja oft gute Erfahrungen gemacht. Erinnert sei an Paige Tapp, Molly McCage, Simone Lee – und natürlich: an Krystal Rivers. Kein Wunder, dass auch bei der Kaderplanung für die Saison 2026/2027 der Blick über den Atlantik ging. So war bereits kurz nach dem Ende der vergangenen Spielzeit klar, dass Alexandra Hadrych nach Stuttgart kommen wird. Und die Außenangreiferin bekommt weitere amerikanische Gesellschaft.