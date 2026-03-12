 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. Blaubären-Bilanz: Bärenstark beim Blocken – ausbaufähige Annahme

Volleyball Bundesliga Blaubären-Bilanz: Bärenstark beim Blocken – ausbaufähige Annahme

Volleyball Bundesliga: Blaubären-Bilanz: Bärenstark beim Blocken – ausbaufähige Annahme
1
Saison-Abschied in der Bärenhöhle: Die Volleyballerinnen des TSV Flacht feiern den Sieg über Borken mit ihren Fans. Foto: Andreas Gorr

Noch ein Spiel, dann ist die Premieren-Saison der Binder Blaubären TSV Flacht in der Bundesliga zu Ende – Zeit, eine kleine Plus-Minus-Bilanz zu ziehen.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Die Binder Blaubären TSV Flacht stehen vor einer Aufgabe wie ein Mathematiker, der eines der sieben Millenniums-Probleme lösen möchte: Der Bundesliga-Neuling würde die Saison gerne als bester Aufsteiger beenden – doch um den inoffiziellen Titel für sich zu beanspruchen, müssen die Blaubären an diesem Samstag (18 Uhr) beim Dresdner SC zu Bestien mutieren und sportlich über sich hinauswachsen.

 

In Volleyball-Arithmetik ausgedrückt: Der TSV braucht noch einen Punkt, muss also mindestens zwei Sätze gewinnen, um die punktgleichen, aber im Satzverhältnis besseren Skurios Volleys Borken hinter sich zu lassen. Manuel Hartmann kennt sowohl diese Rechnung als auch den Gegner Dresdner SC und weiß, das dieses Vorhaben fast so kühn ist wie in den 1960er Jahren Menschen zum Mond zu schicken.

Saisonfinale beim Dresdner SC

„Wir haben zuletzt beim Sieg über Borken eine wirklich starke Leistung geboten“, sagt der Coach, „aber es wäre vermessen, wenn wir uns in Dresden Punkte ausrechnen würden. Wir werden dort alles aufbieten, was wir in dieser Saison gelernt haben.“ Die Blaubären haben im Oberhaus eine unbekannte Etage betreten – und man kann schon vor dem letzten Saisonspiel in Sachsen eine Bilanz ziehen. Wo hat der TSV Flacht überzeugt, was lief besser, was schlechter als erwartet – in sportlicher wie in wirtschaftlicher Hinsicht.

Pluspunkt Resilienz: In der Vorrunde waren die Partien häufig im Schnelldurchgang beendet, nach rund einer Stunde stand das 0:3 fest. In diesem Jahr dauerten die Partien im Schnitt länger, was die Statistik belegt. Bis Dezember gab es lediglich ein Spiel des TSV, in dem mehr als 130 Bälle gespielt wurden. In der Rückrunde wurden in den meisten Matches zwischen 180 und 200 Ballwechsel pro Partie absolviert. „Wir konnten uns besser wehren“, betont Hartmann, „die Effizienzwerte sind gestiegen.“

Im Laufe der Saison hielten die Blaubären den Ball immer länger im Spiel: Hanna Kögler, Leonie Büdenbender und Lizzy Lobzhanidse (v. li.) Foto: Andreas Gorr

Pluspunkt Block: In der Abwehr im Block waren die Blaubären von Beginn an gut, und sie haben sich weiter gesteigert. „Es gab nur wenige Spiele“, berichtet der Coach, „in denen wir weniger Blockpunkte erzielt haben als unsere Gegner.“ Beste Blockerin war Lizzy Lobzhanidse (37 Punkte) vor Britta Schammer (34) und Frauke Neuhaus (24). „Vor allem Lizzy hat sich im Lauf der Rückrunde enorm gesteigert“, sagt Hartmann. Die Georgierin wurde einmal zur MVP gekürt.

Beim Blocken standen die Blaubären häufig wie eine Wand: Roxana Vogel (hi. li.) und Lizzy Lobzhanidse (hi. re.) Foto: Andreas Gorr

Pluspunkt Abwehr: Anfangs hatten die Blaubären in der Bundesliga Probleme mit dem gegnerischen Angriff wie ein junger Boxer im Ring. „Wir kannten diese Härte im Angriff nicht“, erzählt der TSV-Chefcoach, „und die Geschwindigkeit der Bälle setzte uns zu.“ Mittlerweile hat sich die Abwehr gesteigert, die technische Kontrolle hat sich verbessert. Hartmann nennt den Grund: „In der Hinrunde mussten wir zu oft nachdenken, wie zu reagieren ist – nun passiert das intuitiv und wir gewinnen durch die verkürzte Reaktionszeit wertvolle Sekundenbruchteile.“ Die Folge: Angriffe werden besser pariert, was Vorteile für die eigene Offensive bringt.

In der Abwehr haben die Blaubären große Fortschritte im Vergleich zum Saisonstart verzeichnet: Leonie Büdenbender (re.) und Franka van der Veer (hi.) Foto: Andreas Gorr

Pluspunkt Stimmung: Ende 2025 hatten die TSV- Frauen nur einen Sieg in Hamburg (3:1) gefeiert, alle übrigen Spiele gingen 0:3 verloren. Das kann aufs Gemüt schlagen, Frust und Demotivation können wachsen. Jedoch haben die Blaubären ein mögliches mentales Tief vermieden. „Die Stimmung im Team war durchgehend gut“, erzählt Hartmann, „obwohl wir durch schwere Zeiten gegangen sind.“ Diese mentale Widerstandskraft war eine wichtige Basis, um dem Winter-Blues zu entgehen, sich in der Rückrunde zu steigern und sieben Punkte einzusammeln.

Unsere Empfehlung für Sie

Volleyball Bundesliga: Perfekter Heimabschluss: Blaubären begeistern Fans beim 3:1-Sieg

Volleyball Bundesliga Perfekter Heimabschluss: Blaubären begeistern Fans beim 3:1-Sieg

Volleyball-Bundesligist TSV Flacht schlägt die Skurios Volleys Borken im hochklassigen letzten Heimspiel mit 3:1 – jedes der zehn Spiele in Weissach war ausverkauft.

Pluspunkt Finanzen: Womit kaum einer beim TSV Flacht gerechnet hatte – alle zehn Heimspiele waren mit 433 Zuschauern ausverkauft. „Das hat auch mich überrascht“, bekennt Manager Michael Kaiser. Ein willkommenes Sahnehäubchen der finanziellen Art, denn die Blaubären müssen wirtschaftlich wachsen, um ihr sportliches Ziel erreichen zu können – etabliertes Mitglied der Bundesliga zu werden. „Wir haben auch drei neue Sponsoren gewonnen“, sagt der Manager, „und wir sehen Branchen, in denen Sponsoring kein Fremdwort ist.“ Finanziell scheint der Club auf Kurs zu sein.

In der Annahme haben die Blaubären noch am meisten Luft nach oben: Hanne Binkau Foto: Andreas Gorr

Minuspunkt Annahme: Einer der wenigen sportlichen Aspekte, in dem Hartmann größere Fortschritte erhofft hatte als sie eingebracht wurden. „Die Qualität in der Annahme könnte noch besser sein“, sagt der 39-Jährige. Bessere Annahme bedeutet auch mehr Möglichkeiten im Angriff – doch Verbesserungen in der Technik benötigen Trainingszeit und -intensität. „Alle Spielerinnen gehen einer Beschäftigung nach“, sagt der Coach, „deshalb können wir nicht so viel üben wie es eigentlich nötig wäre.“

Die Stimmung in der Heckengäusporthalle war stets großartig, leider ist sie mit einer Kapazitätsgrenze von 433 Zuschauern die kleinste Halle der Liga. Foto: Andreas Gorr

Minuspunkt Bärenhöhle: Zwar ist die Heckengäusporthalle ein sehr guter Heimspielort, doch die Kapazität (433 Plätze) ist die geringste in der Liga. Kaiser ist überzeugt, dass in den meisten Heimspielen auch 600 Tickets hätten verkauft werden können – das hätte etwa 25 000 Euro an Mehreinnahmen gebracht. Die Erhöhung der Kapazität hängt aber davon ab, dass die Gemeinde Weissach die Halle entsprechend aufrüstet.

Weitere Themen

Fußball Kreisliga A2: TSV Münchingen zieht die zweite Mannschaft zurück

Fußball Kreisliga A2 TSV Münchingen zieht die zweite Mannschaft zurück

Es hat nicht mehr für eine Weiterführung der zweiten Fußball-Mannschaft beim TSV Münchingen gereicht. Die Ergebnisse werden annulliert, die Zukunft ist offen.
Von Flemming Nave
Volleyball-Trainer des TSV Flacht: Blaubär Jonathan Zuber und die alte Liebe zum Fußball

Volleyball-Trainer des TSV Flacht Blaubär Jonathan Zuber und die alte Liebe zum Fußball

Seit Jahresbeginn läuft der ehemalige Volleyballer für die Fußballer des TSV Flacht in der Kreisliga A auf. Nach langer Pause steigt er wieder ein und überzeugt die Verantwortlichen.
Von Flemming Nave
Drei Kreuzbandrisse: Personalmangel bei den Fußball-Frauen des TSV Münchingen

Drei Kreuzbandrisse Personalmangel bei den Fußball-Frauen des TSV Münchingen

Die Verbandsliga-Fußballerinnen des TSV Münchingen starten beim SV Musbach in die Rückrunde – Trainer Mete Duman sorgt sich allerdings wegen der dünnen Personaldecke.
Von Jürgen Kemmner
Volleyball TSF Ditzingen: Kapitänin Ute Busch zieht es in Richtung Seidenstraße

Volleyball TSF Ditzingen Kapitänin Ute Busch zieht es in Richtung Seidenstraße

Die Kapitänin der TSF Ditzingen hat gegen die TSG Reutlingen ihr vorerst letztes Spiel in der Volleyball-Regionalliga bestritten. Sie begibt sich auf eine große Reise.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Kreisliga A2: SV Leonberg/Eltingen II holt 0:4 auf und wird doch nicht belohnt

Fußball Kreisliga A2 SV Leonberg/Eltingen II holt 0:4 auf und wird doch nicht belohnt

Der TSV Heimerdingen II holt gegen den SV Leonberg/Eltingen II mit einem spektakulären 5:4 drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, den der Trainer noch nicht aufgibt.
Von Flemming Nave
Fußball Kreisliga A2: Spvgg Warmbronn gewinnt Elf-Tore-Spiel in der Nachspielzeit

Fußball Kreisliga A2 Spvgg Warmbronn gewinnt Elf-Tore-Spiel in der Nachspielzeit

Die Tormaschinen laufen in der Kreisliga auf Hochtouren. Weil der Stadt und Höfingen treffen fünfmal, in Kornwestheim fallen zehn Tore. Nur das Abstiegs-Duell bleibt unter fünf Toren.
Von Flemming Nave
Basketball Regionalliga: TSV-Frauen sind von Beginn an hellwach

Basketball Regionalliga TSV-Frauen sind von Beginn an hellwach

Die Regionalliga-Basketballerinnen aus Malmsheim nehmen Revanche am MTV Stuttgart II. Die TSV-Männer erhalten einen schweren Dämpfer im Aufstiegsrennen.
Von Flemming Nave
Handball Verbandsliga: Schreckgespenst Sandelmann narrt die TSF Ditzingen

Handball Verbandsliga Schreckgespenst Sandelmann narrt die TSF Ditzingen

In der Verbandsliga unterliegen die Handballer aus Ditzingen bei der SG Freudenstadt/Baiersbronn mit 24:32 – die harzfreie Halle und der SG-Torjäger machen den TSF den Garaus.
Von Henning Maak
Fußball Bezirksliga: TSV Münchingen 2.0 ist zu schwach für die Liga

Fußball Bezirksliga TSV Münchingen 2.0 ist zu schwach für die Liga

Fußball-Bezirksligist TSV Münchingen kassiert mit der einstigen Reserve ein 0:5 in Bietigheim. Der TSV Heimsheim nimmt beim FV Löchgau II mit 6:1 Revanche.
Von Henning Maak
Handball Oberliga: Starke Wildcats beenden ihre kleine Negativserie

Handball Oberliga Starke Wildcats beenden ihre kleine Negativserie

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen bezwingen nach drei Niederlagen in Folge die HSG Walzbachtal 35:22 – Wermutstropfen: Anna Ulrich verletzt sich.
Von Henning Maak
Weitere Artikel zu Volleyball Bilanz Leonberg
 
 